6 مواجهات محلية ودولية مهمة يخوضها بيراميدز خلال شهر ديسمبر

18 حجم الخط

يستعد فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي يورتشيتش لخوض عدد من المباريات المهمة خلال شهر ديسمبر الجاري محليا ودوليا.

ويخوض فريق بيراميدز ست مباريات خلال شهر ديسمبر منهم مباراتان مؤجلتان في الدوري امام كهرباء الإسماعيلية وبتروجت كما يخوض ثلاثة مباريات بكأس عاصمة مصر وأيضا مباراة أو مباراتين بكأس الإنتركونتيننتال.

مباريات بيراميدز في شهر ديسمبر

1- كهرباء الإسماعيلية وبيراميدز يوم الأربعاء 3 ديسمبر الساعة 8 مساءا (الجولة 8 بالدوري المصري)

2- بتروجت وبيراميدز يوم السبت 6 ديسمبر الساعة 8 مساءا (الجولة 10 بالدوري المصري)

3- بيراميدز والبنك الاهلي يوم الثلاثاء 9 ديسمبر الساعة 8 مساءا (الجولة الاولي المجموعة الثانية في كاس عاصمة مصر)

4- بيراميدز مع الفائز من ( نادي كروز أزول المكسيكي (بطل الكونكاكاف) وفلامنجو بطل قارة أمريكا الجنوبية (بطل كأس ليبرتادوريس) يوم السبت 13 ديسمبر الساعة 7 مساءا على ملعب أحمد بن علي بالريان بقطر علي كأس التحدي في (كأس الإنتركونتيننتال)

5 - الجونة وبيراميدز يوم السبت 20 ديسمبر الساعة 5 مساءا (الجولة الثانية المجموعة الثانية في كاس عاصمة مصر)

6 - بيراميدز والإسماعيلي يوم الخميس 25 ديسمبر الساعة 8 مساءا (الجولة الثالثة المجموعة الثانية في كأس عاصمة مصر).

وقد يخوض بيراميدز سبع مباريات خلال شهر ديسمبر حال تأهل لكأس التحدي بكأس الإنتركونتيننتال كالتالي:

7 - الأربعاء 17 ديسمبر…باريس سان جيرمان الفرنسي (بطل أوروبا) يواجه المتأهل من المباراة كأس التحدي في (كأس الإنتركونتيننتال)

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز حجم الإصابة التي يعاني منها الحارس الدولي أحمد الشناوي، والتي تعرض لها خلال مباراة باور ديناموز في دوري أبطال أفريقيا.

وخرج الشناوي مصابا في الشوط الأول من لقاء باور ديناموز، والذي شهد تحقيق فريق نادي بيراميدز الفوز خارج الأرض باستاد ليفي موانواسا في ندولا، بهدف دون مقابل ليرفع رصيده إلى ٦ نقاط في قمة المجموعة الأولى.

إصابة أحمد الشناوي

وأوضح المنيري أن الشناوي أجرى أشعة وفحوصات طبية خلال الساعات الماضية وأثبتت الأشعة أن الحارس يعاني من كدمة قوية في الجزء الخارجي من الركبة، تعرض لها في مباراة دوري الأبطال.

وأشار المنيري إلى أن حارس بيراميدز يحتاج لعلاج طبيعي وتأهيل لعدة أيام، من أجل أن يكون جاهزا لمباراة بتروجت المحدد لها يوم ٦ ديسمبر الجاري في الدوري الممتاز.

يذكر ان الشناوي اختير ضمن قائمة منتخب مصر بكأس الامم الافريقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.