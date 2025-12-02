أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تربح 7 مليارات جنيه بنهاية تعاملات اليوم، تراجع أسعار سيارات شيري تيجو 8 موديل 2026، انخفاض جرام الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

18 حجم الخط

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

تراجع أسعار سيارات شيري تيجو 8 موديل 2026 خلال ديسمبر

سيارات شيري… تراجعت أسعار سيارات شيري تيجو 8 خلال شهر ديسمبر الجاري، بقيمة تتراوح ما بين 30 إلى 55 ألف جنيه لبعض الفئات.

ويحسن التراجع السعري لأسعار السيارات حركة المبيعات داخل السوق المحلي، ويشعل المنافسة بين الشركات، ويصب في مصلحة المشتري .

أسعار سيارات شيري تيجو 8

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية شيري، كافة الموزع والتجار بأسعار سيارات شيري داخل السوق المصري ونرصدها في التقرير التالي:-

يصل سعر الفئة الأولي COMFORT 7 Seat نحو مليون و95 ألف جنيه بدلا من مليون و125 ألف جنيه.

يصل سعر الفئة الثانية LUXURY 5 Seat نحو مليون و155 ألف جنيه بدلا من مليون و195 ألف جنيه

يصل سعر الفئة الثالثة LUXURY 7 Seat نحو مليون و195 ألف جنيه بدلا من مليون و250 ألف جنيه.



مواصفات سيارات شيري تيجو 8

وزودت سيارات تيجو 8 SUV، بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي “تيربو”، ينتج قوة قدرها 145 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

زودت سيارات شيرى تيجو 8 ببعض المواصفات ووسائل الأمان، ومن بينها «عدد 4 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع الكتروني للفرامل، ونظام التحكم في الجر، وبرنامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وفرامل يد إلكترونية.

حصلت سيارات شيري تيجو 8 مصابيح أمامية هالوجين مزودة بخاصية تعديل مستوي الإضاءة كهربائيًّا، وإضاءة نهارية LED، وكاميرا خلفية، ومانع تشغيل المحرك، وشبكة أمامية من الكروم، وحامل سقف، ومرايات كهربائية مزودة بإشارات جانبية، وجنوط رياضية 18 بوصة وشاشة عدادات 7 بوصة، ومدخل USB، وإمكانية تعديل مستوي المقاعد الأمامية.

وزير الاتصالات يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروعات التطوير الرقمي بهيئة الرقابة الصحية





شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بشأن التعاون فى تنفيذ التطوير المؤسسي الرقمى بالهيئة والفروع التابعة لها على مستوى المحافظات من خلال توفير بيئة عمل رقمية قادرة على مواكبة الرقمنة وتفعيل التقنيات التكنولوجية الناشئة التي تساعد على تعزيز دور الهيئة في ضبط وتنظيم الخدمات الصحية المقدمة داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن رفع القدرات والمهارات الرقمية داخل مؤسساتها.

وقع المذكرة المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، والدكتور أحمد طه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.



وتهدف مذكرة التفاهم إلى أتمتة العمليات الأساسية داخل الهيئة وفروعها، وتطوير تطبيقات ذكية تُسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة تبادل البيانات مع شركاء المنظومة، مثل هيئة التأمين الصحي الشامل وهيئة الرعاية الصحية ووزارة الصحة والسكان، بما يتيح توفير مؤشرات دقيقة تدعم متخذي القرار.

كما تتضمن المذكرة تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لرفع القدرات الرقمية للعاملين وتنمية الثقافة التكنولوجية لدى القيادات، إلى جانب تطوير بنية معلوماتية موحدة وربط إلكتروني شامل بين الفروع والمقر الرئيسي للهيئة.

وتشمل المذكرة أيضًا تطوير منصة لتلقي الشكاوى وتعزيز مشروعات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لدعم الرقابة وتحسين جودة الخدمات الصحية المعتمدة.



وأكد الدكتور عمرو طلعت أن هذا التعاون يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم مسيرة التحول الرقمي في مختلف قطاعات الدولة، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة توظيف تكنولوجيا المعلومات في تطوير منظومة الخدمات الحكومية، وتيسير حصول المواطنين على خدمات عالية الجودة، خاصة في القطاعات الحيوية وعلى رأسها قطاع الرعاية الصحية.



تراجع سعر جرام الذهب وعيار 21 يصل لهذا المستوى



أسعار الذهب اليوم، شهدت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 تراجعا بنحو 40 جنيها فى سعر الجرام، وسط متابعة مستمرة يقدمها موقع “فيتو” لآخر مستجدات سوق الصاغة وفق التحديثات المحلية.

ويعد الذهب أحد أبرز وسائل الادخار والاستثمار، إذ يفضله الأفراد كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم. وتتعدد أشكال الذهب المتداولة في السوق المحلية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات، فيما تتحدد أسعاره بمجموعة من العوامل، أهمها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وحركة العرض والطلب.

كما يحظى الذهب بقيمة خاصة لدى الأغلبية، فهو ليس مجرد مصدر للزينة فقط، بل وسيلة فعالة للادخار وأداة استثمارية آمنة، خصوصًا مع تزايد التحديات الاقتصادية. وقد دفع ارتفاع التضخم الكثير من المواطنين إلى شراء الذهب للحفاظ على قيمة أموالهم وتحقيق قدر من الاستقرار المالي.

أبرز أنواع الذهب المتداولة في مصر

-المشغولات الذهبية: غالبًا ما تصنع من عيار 21 و18 وتستخدم للزينة والهدايا.

-السبائك الذهبية: ذهب خام يفضلها المستثمرون.

-الجنيهات الذهبية: وزنها 8 جرامات من عيار 21، وتُستخدم في الادخار والاستثمار.

آخر تطورات أسعار الذهب اليوم

- الذهب عيار 24: سجل نحو 6410 جنيهًا للجرام.

- الذهب عيار 21: بلغ نحو 5610جنيهًا للجرام.

- الذهب عيار 18: وصل إلى 4800 جنيهًا للجرام.

- سعر الجنيه الذهب: سجل 44880 جنيهًا في محلات الصاغة.

نرشح لك: لحظة بلحظة، تابع آخر تطورات أسعار الذهب عيار 21

الذهب عالميًا واتجاهات الأسواق في 2026

كما يتوقع محللون اقتصاديون أن يشهد سوق الذهب العالمي خلال عام 2026 حالة من التقلبات المستمرة، مدفوعة بالسياسات النقدية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية في عدة مناطق حول العالم، ويظل الذهب مرشحًا للحفاظ على مكانته كأحد أهم الأصول الدفاعية التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات عدم اليقين، خصوصًا مع احتمالات تذبذب أسعار الفائدة العالمية واستمرار التحديات الاقتصادية.



البنك التجاري الدولي يجدد دعمه لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق



أعلن مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق عن تجديد التعاون مع مؤسسة البنك التجاري الدولي، بهدف تغطية تكاليف علاج 403 من مرضى الحروق في الأقسام الداخلية والخارجية بالمستشفى

ويأتي هذا التعاون استمرارًا للشراكة الناجحة التي انطلقت عام 2022، والتي تضمنت تجهيز غرفة عناية مركزة لمرضى الحروق من الأطفال، وهو ما ساهم في تعزيز قدرات المستشفى على استقبال الحالات الحرجة وتقديم خدمات طبية متخصصة لهم.

وأكدت مؤسسة البنك التجاري الدولي أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجيتها لدعم المبادرات الصحية التي تسهم في تحسين جودة حياة المرضى وتخفيف الأعباء عنهم وعن أسرهم، مشيرة إلى أن الاستثمار في الصحة يعد من أهم المحاور الرئيسية التي ترتكز عليها المؤسسة في خدمة المجتمع.

وقال عمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي البنك التجاري الدولي – مصر CIB ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي – مصر: “نؤمن في مؤسسة البنك التجاري الدولي أن الاستثمار في صحة الأطفال هو استثمار في مستقبل أكثر أمانًا وعدالة للمجتمع، وتجديد تعاونا مع مستشفى أهل مصر يأتي انطلاقًا من التزامنا بمساندة الفئات الأولى بالرعاية، ودعم المؤسسات الطبية الرائدة في تقديم خدمات متخصصة لمرضى الحروق. ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه المسيرة الإنسانية التي تعطي الأمل وتغير حياة مئات الأسر.”

آثار الحروق جسديًا ونفسيًا

ومن جانبها، ثمّنت الدكتورة هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم رسالة المستشفى، لافتة إلى أن مساهمة مؤسسة البنك التجاري الدولي تُعد نموذجًا يُحتذى به في تكامل الجهود بين المجتمع المدني والقطاع الخاص لخدمة الفئات الأولى بالرعاية.

وأكدت السويدي أن استمرار الشراكة مع مؤسسة البنك التجاري الدولي يعكس إيمانًا حقيقيًا بأهمية الاستثمار في القطاع الصحي، ليس فقط لتوفير العلاج اللازم لمرضى الحروق، وإنما أيضًا لمنحهم ولأسرهم الأمل في مستقبل أفضل، مشددة على أن مثل هذه المبادرات تُمثل طوق نجاة للآلاف من الحالات التي تعاني من آثار الحروق جسديًا ونفسيًا.





البورصة تربح 7 مليارات جنيه بنهاية تعاملات جلسة منتصف الأسبوع





تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.885 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 40625 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 50112 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 18357 نقطة، فيما صعد مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 12380 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 16462 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 4267 نقطة.





وزير الاستثمار: نعمل على رفع حجم التجارة بين دول مجموعة الثمانى لـ500 مليار دولار



أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أهمية الاجتماع الرابع لوزراء التجارة لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية للتعاون الاقتصادي المنعقد بالقاهرة، موضحًا أن النقاشات ركزت على رفع حجم التجارة البينية بين دول مجموعة الثمانى من نحو 150 مليار دولار إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال تفعيل اتفاقيات التجارة التفضيلية وتوسيع نطاق السلع المتبادلة بين الدول الأعضاء.



وقال وزير الاستثمار: إن الالتزام الجماعي بتفعيل هذه الاتفاقيات يمثل الأساس لتحقيق هذا الهدف الطموح خلال السنوات المقبلة.

وأشار حسن الخطيب إلى أن ميثاق القاهرة يتضمن محورًا رئيسيًا يتعلق بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، والتي تمثل ما يقرب من 75% من الناتج القومي في العديد من الاقتصادات، موضحا أن تعزيز قدراتها التنافسية يتطلب توفير التمويل المناسب، والدعم الفني، والبيئة التنظيمية التي تسمح بنموها، باعتبارها المحرك الأكبر لخلق فرص العمل ودعم سلاسل القيمة المشتركة بين الدول.

ولفت الخطيب إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في الاجتماعات المقبلة، والعمل على تأسيس منتديات أعمال تضم المستثمرين والقطاعات المعنية بزيادة التجارة البينية، مؤضحأ أن الخطوات القادمة بعد اعتماد ميثاق القاهرة ستسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي ورفع معدلات الاستثمار، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري ويُسهم في توسيع فرص العمل وتحسين مستويات التنمية.



















ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.