الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصحة: برامج تدريبية ومبادرات جديدة لدعم وحدات الحروق وتحسين جودة الرعاية

د.حسام عبد الغفار
د.حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة
18 حجم الخط
ads

نظمت وزارة الصحة والسكان ورشة عمل بعنوان «برنامج رفع القدرات المهنية في علاج الحروق لمقدمي الخدمة الطبية»، بالتعاون مع مؤسسة إيني الإيطالية ومستشفى نيجواردا، وذلك ضمن النسخة الثالثة للمؤتمر (PHDC’25) تحت رعاية   الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشعار «تمكين الأفراد، تعزيز التقدم، إتاحة الفرص»، خلال الفترة 12-15 نوفمبر الجاري.

وأعرب الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، عن سعادته بالشراكة مع إيني وشركاء دوليين مثل مستشفى نيجواردا، مؤسسة سان دوناتو، ومؤسسة إيكو، إلى جانب جهات إيطالية حكومية وخاصة؛ لتعزيز التنمية الصحية، بناء القدرات، وتبادل الخبرات، مؤكدًا أن هذا النموذج يدعم جودة الرعاية الصحية والعدالة في الوصول إليها، تنفيذًا لرؤية الدولة نحو التنمية المستدامة.

تدريب الفرق الطبية المصرية في الرعاية الحرجة وعلاج الحروق مع نيجواردا

 

وأضاف أن التعاون أثمر مبادرات تجسد «الصحة من أجل التنمية»، منها: تدريب الفرق الطبية المصرية في الرعاية الحرجة وعلاج الحروق مع نيجواردا؛ إنشاء مركز رعاية أولية ببورسعيد وتوريد معدات لـ27 مستشفى؛ 9 برامج تدريبية للأطباء والتمريض؛ دعم وحدات الحروق بالقاهرة الكبرى ومستشفى السلام ببورسعيد؛ وحملات توعية للوقاية من الحروق والأمراض المعدية.

وأكد عبد الغفار التزام الدولة ببناء نظام صحي مرن ومستدام يتماشى مع رؤية مصر 2030، موجهًا الشكر لإيني ونيجواردا، ومشددًا على توسيع التعاون الدولي لتحسين الخدمات.

وزير الصحة يستقبل نظيرته البحرينية لبحث ملفات التعاون المشترك

مدبولي: "بناء الإنسان" جوهر التنمية البشرية ومصر وضعت الصحة في صدارة أولوياتها

وأوضح أن الورشة ناقشت رفع كفاءة الكوادر الصحية وتطوير خدمات الحروق، مع تنظيم حملات توعية ببورسعيد وبرامج تدريبية متخصصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعاون الدولي التنمية المستدامة الدكتور حسام عبدالغفار التنمية البشرية الرعاية الصحية مستشفى السلام ببورسعيد وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

مواد متعلقة

وزير الصحة يستقبل نظيرته البحرينية لبحث ملفات التعاون المشترك

التضامن: 1.85 مليون مستفيد من تكافل وكرامة بدعم سنوي يتجاوز 23 مليار جنيه

الصحة توقع مذكرة تفاهم مع لاتفيا لتطوير أنظمة الرعاية

للخريجين الجدد، مجلس اتحاد المهن الطبية يقرر تخفيض قيمة اشتراك مشروع العلاج

وزير العمل: انخفاض معدل البطالة إلى 6.2% يعكس نجاح سياسات التشغيل الحكومية

وزير التعليم: تدريس الذكاء الاصطناعي والبرمجة في المدارس الحكومية

محمد عبد اللطيف: لا يوجد عجز في المعلمين بمصر

وزير التعليم: زيادة الحضور بالمدارس الحكومية من 15% لـ87%، و150 ألف فصل جديد خلال 10 سنوات

الأكثر قراءة

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025

انخفاض حاد من القاهرة إلى أسوان، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

استعدوا من الصباح إلى المساء، 8 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة والرعدية اليوم

سعر السمك اليوم، ارتفاع البوري والبلطي وانخفاض 50 جنيها في الجمبري

من عثرات الملاخ وتمرد عادل إمام إلى عالمية حسين فهمي، قصة مهرجان القاهرة السينمائي

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 7 أصناف مرة واحدة وانخفاض جديد في الطماطم والبصل

موعد مباراة مصر وسويسرا في كأس العالم للناشئين والقناة الناقلة

ملحق أفريقيا لكأس العالم، موعد مباراة الكاميرون والكونغو الديمقراطية والقنوات الناقلة

خدمات

المزيد

الدينار الأردني يسجل 66.79 جنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 12-11-2025

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم للناشئين بقطر| انفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 13 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 13 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 13 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية