الصحة: برامج تدريبية ومبادرات جديدة لدعم وحدات الحروق وتحسين جودة الرعاية

نظمت وزارة الصحة والسكان ورشة عمل بعنوان «برنامج رفع القدرات المهنية في علاج الحروق لمقدمي الخدمة الطبية»، بالتعاون مع مؤسسة إيني الإيطالية ومستشفى نيجواردا، وذلك ضمن النسخة الثالثة للمؤتمر (PHDC’25) تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشعار «تمكين الأفراد، تعزيز التقدم، إتاحة الفرص»، خلال الفترة 12-15 نوفمبر الجاري.

وأعرب الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، عن سعادته بالشراكة مع إيني وشركاء دوليين مثل مستشفى نيجواردا، مؤسسة سان دوناتو، ومؤسسة إيكو، إلى جانب جهات إيطالية حكومية وخاصة؛ لتعزيز التنمية الصحية، بناء القدرات، وتبادل الخبرات، مؤكدًا أن هذا النموذج يدعم جودة الرعاية الصحية والعدالة في الوصول إليها، تنفيذًا لرؤية الدولة نحو التنمية المستدامة.

تدريب الفرق الطبية المصرية في الرعاية الحرجة وعلاج الحروق مع نيجواردا

وأضاف أن التعاون أثمر مبادرات تجسد «الصحة من أجل التنمية»، منها: تدريب الفرق الطبية المصرية في الرعاية الحرجة وعلاج الحروق مع نيجواردا؛ إنشاء مركز رعاية أولية ببورسعيد وتوريد معدات لـ27 مستشفى؛ 9 برامج تدريبية للأطباء والتمريض؛ دعم وحدات الحروق بالقاهرة الكبرى ومستشفى السلام ببورسعيد؛ وحملات توعية للوقاية من الحروق والأمراض المعدية.

وأكد عبد الغفار التزام الدولة ببناء نظام صحي مرن ومستدام يتماشى مع رؤية مصر 2030، موجهًا الشكر لإيني ونيجواردا، ومشددًا على توسيع التعاون الدولي لتحسين الخدمات.

وأوضح أن الورشة ناقشت رفع كفاءة الكوادر الصحية وتطوير خدمات الحروق، مع تنظيم حملات توعية ببورسعيد وبرامج تدريبية متخصصة.

