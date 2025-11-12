وزير الاستثمار: الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة من القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد المصري

18 حجم الخط

افتتح المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات الدورة التاسعة من معرض “Destination Africa”، الذي يُعد الملتقى الأهم لصناعات المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات في القارة الأفريقية.

قطاع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة

ويشارك في النسخة الحالية نحو 90 شركة مصرية من مختلف قطاعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج والمفروشات المنزلية، إلى جانب شركات أفريقية، و300 مشترٍ دولي يمثلون كبريات العلامات التجارية وسلاسل التوريد العالمية في مجالات المنسوجات والملابس والمفروشات.

القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد المصري

وأكد الوزير أن قطاع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة يُعد من القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد المصري، حيث يسهم بفاعلية في زيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.

وأشار إلى أن معرض “Destination Africa” أصبح منصة تصديرية رائدة تربط المصنعين والمصدرين المصريين والأفارقة بالمشترين الدوليين، بما يعزز مكانة مصر كمركز للتصنيع والتجارة في القارة الأفريقية.

وأضاف «الخطيب» أن الدولة تسعى من خلال هذا المعرض إلى تعزيز سلاسل القيمة المضافة في صناعة النسيج، ودعم خطط التحول نحو الصناعات المتكاملة والمستدامة، مشيرًا إلى أن “ديستينيشن أفريكا” يمثل نافذة تصديرية استراتيجية تفتح آفاقًا جديدة أمام المنتج المصري في الأسواق الواعدة بأفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

وينظم المعرض جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك) بالتعاون مع المجالس التصديرية للملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والمفروشات المنزلية، وبمشاركة مؤسسات دولية وإقليمية داعمة للتصدير.

