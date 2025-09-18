الخميس 18 سبتمبر 2025
جيش الاحتلال يزعم: حزب الله مستمر في ترميم بناه التحتية من أجل استهدافنا

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

 زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن حزب الله مستمر في ترميم بناه التحتية في جنوب ‎لبنان من أجل استهداف إسرائيل.

 

الاحتلال يزعم استهداف مستودعات لحزب الله في لبنان وبيروت تستنجد بمجلس الأمن

 وزعمت إذاعة جيش الاحتلال اليوم الخميس، أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف مستودعات سلاح تابعة لحزب الله في جنوب ‎لبنان.

بدورها، دعت الحكومة اللبنانية مجلس الأمن الدولي والدول الراعية للضغط على دولة الاحتلال لوقف اعتداءاتها.

 

طائرات حربية إسرائيلية تقصف منزلا بميس الجبل جنوب لبنان

 وأفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، بأن طائرات حربية إسرائيلية قصفت منزلا في ميس الجبل جنوبي ‎لبنان.

 

رئيس لبنان يدعو واشنطن للضغط على الاحتلال للانسحاب من الجنوب

وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون، في وقت سابق، قد دعا الولايات المتحدة إلى الضغط على دولة الاحتلال للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب، ليتمكن الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود الدولية.

