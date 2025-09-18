أخبار الاقتصاد اليوم.. تراجع سعر الذهب وارتفاع الدولار والبيض.. البورصة تربح 15 مليار جنيه.. خبير اقتصادي يكشف تأثير رفع أسعار الوقود في أكتوبر المقبل على التضخم

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم الخميس بالصاغة

سعر جرام الذهب، تراجعت أسعار الذهب، خلال ختام حركة تعاملات اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025، بنحو 30 جنيها للجرام، بجميع الأعيرة في سوق الصاغة، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار بالتزامن مع قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة أمس الأربعاء.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5600 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4910 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4200 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 39280 جنيهًا.

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر صرف الدولار، شهد سعر الدولار أمام الجنيه ارتفاعا بنحو 5 قروش، في ختام تعاملات اليوم الخميس 18-9-2025، في البنك المركزي والبنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

-48.13 جنيه للشراء.

-48.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

-48.14 جنيه للشراء.

-48.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

-48.14 جنيه للشراء.

-48.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

-48.14 جنيه للشراء.

-48.24 جنيه للبيع.

محمود محيي الدين: أزمة الديون العالمية صامتة وهناك 11 مقترحا للحل

قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إن الطبقة الوسطى في الصين والهند أضافت نحو ملياري نسمة للطبقة الوسطى عالميًا، ما وفر قوة دافعة للنمو.

وفي المقابل، أوضح أن تراجع الطبقة الوسطى في الولايات المتحدة وأوروبا انعكس في صعود نزعات التطرف السياسي، خاصة اليمين المتطرف.

ارتباط الاقتصاد بالسياسة

أشار محيي الدين في لقاء مع الإعلامية دينا سالم عبر قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن استمرار السياسات الحمائية بالغرب ليس مرتبطًا برئيس معين، بل بات اتجاهًا عامًا لحماية الاقتصادات، مشددًا على أن الحل يكمن في تعزيز التعاون الإقليمي وتوطين التنمية.

محمود محيي الدين: مركز الثقل الاقتصادي العالمي يزحف نحو الشرق

أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أن الصين والهند حققتا نجاحات كبيرة في مجالات أتقنها الغرب من قبل، لكنهما استثمرا في العنصر البشري بشكل أكثر فاعلية من خلال التعليم والصحة والتدريب.

تحرك مركز الجاذبية الاقتصادية

وأشار إلى دراسة أعدها اقتصادي سنغافوري حول تحرك مركز الجاذبية الاقتصادية من خمسينيات القرن الماضي وحتى 2050، حيث كان في غرب أوروبا ثم بدأ يتجه تدريجيًا نحو الشرق، مدفوعًا بزيادة الكتلة السكانية وارتفاع متوسط الدخل ومعدلات النمو في الصين والهند.

واختتم محيي الدين بأن التحولات الاقتصادية لا تنعكس على التجارة والاستثمار فقط، بل تمتد لتغيير موازين السياسة والقوة العسكرية، ما يجعل الشرق مركز الثقل الجديد في النظام العالمي.

المشاط: مصر تترقب تدفق الاستثمارات الإسبانية وتمويلات لمشاريع بعد إبرام اتفاقية الشراكة

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن مصر تترقب تدفق استثمارات من شركات إسبانية لتنفيذ مشروعات مشتركة، بعد توقيع اتفاقية الشراكة من أجل التنمية (2025-2030) بين البلدين اليوم خلال زيارة ملك إسبانيا فيليب السادس للقاهرة.

وأضافت المشاط، على هامش منتدى الأعمال المصري الإسباني، أن المشروعات مع إسبانيا ستحظى بتمويل منخفض التكلفة من خلال منح أوروبية ودولية، بالإضافة إلى الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، بحسب الشرق بلومبرج.

وأكدت، أن الاتفاقية هي الأولى من نوعها بالنسبة للجانب الإسباني، مشيرة إلى أنها ستسهم في دفع التعاون الثنائي في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية للبلدين خاصة قضايا التغير المناخي والتنمية الاقتصادية والأمن الغذائي وتمكين المرأة ومشروعات المياه.

وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وخوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية والتعاون الإسباني؛ اتفاقية الشراكة من أجل التنمية؛ والتي تعد الأولى من نوعها التي يتم توقيعها بين البلدين في إطار التزامهما المشترك بتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة.

وجاء ذلك في إطار الزيارة التاريخية التي يقوم بها الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا إلى مصر، وضمن فعاليات انعقاد منتدى الأعمال المصري الإسباني.

حسن الخطيب يلتقي وزيرة التجارة الإسبانية لبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاءً ثنائيًا مع أمبارو لوبيث سونوفيا وزيرة التجارة الإسبانية، وذلك على هامش منتدى الأعمال المصري الإسباني المنعقد في القاهرة.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للشراكة في الأسواق الأفريقية والدولية.

استعرض الوزير خلال اللقاء جهود الحكومة المصرية في تهيئة بيئة الأعمال وجعلها أكثر جاذبية للاستثمار، مشيرًا إلى النجاحات المحققة في تقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي من أكثر من 16 يومًا إلى نحو 5.8 أيام فقط، مع استهداف الوصول الي زمن افراج يومين بنهاية عام ٢٠٢٥، والعمل على خفض تكلفة أداء الأعمال مقارنة بالعديد من الأسواق المنافسة، بما يمنح مصر مزايا تنافسية واضحة للشركات العالمية، ومن بينها الشركات الإسبانية.

التحول الرقمي

وقال الوزير إن مصر ماضية في تنفيذ مصفوفة إصلاحات متكاملة تشمل تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي، وتعزيز التحول الرقمي في خدمات الاستثمار والتجارة، بما يسهل دخول الشركات الأجنبية إلى السوق المصري ويوفر بيئة أعمال مستقرة وواضحة. وأوضح أن الحكومة المصرية تضع على رأس أولوياتها تيسير حركة التجارة عبر المواني والمنافذ، بما ينعكس إيجابًا على انسيابية سلاسل الإمداد وتنافسية الصادرات.

وأكد الخطيب حرص الحكومة على متابعة وحل التحديات التي واجهت بعض الشركات الإسبانية العاملة في مصر خلال الفترة الماضية، بما يعكس التزام الدولة بتوفير مناخ استثماري داعم وآمن.



ارتفاع أسعار كرتونة البيض في المحال التجارية

أسعار البيض اليوم، سجلت أسعار البيض في المحال التجارية والسلاسل الغذائية الكبرى، ارتفاعًا ملحوظًا، ليصل سعر كرتونة البيض نحو 200 جنيه لعدد 30 بيضة.

أسعار كرتونة البيض في المحال التجارية والسلاسل الغذائية

بلغ سعر بيض أحمر جو مارت كرتونة عدد 30 بيضة نحو 171 جنيهًا.

بلغ سعر بيض أبيض جو مارت كرتونة عدد 30 بيضة نحو 168 جنيهًا.

بلغ سعر بيض بلدي جو مارت كرتونة عدد 30 بيضة نحو 172 جنيهًا.

بلغ سعر بيض بني هيلثي تشويس عدد 30 بيضة نحو 178 جنيهًا.

بلغ سعر بيض أبيض هيلثي تشويس عدد 30 بيضة نحو 176 جنيهًا.

بلغ سعر بيض أبيض بريميوم عدد 30 بيضة نحو 173 جنيهًا.



أسعار كرتونة البيض اليوم

بلغ سعر بيض أحمر بريميوم عدد 30 بيضة نحو 175 جنيهًا. بلغ سعر بيض أحمر بشاير عدد 30 بيضة نحو 200 جنيه. بلغ سعر بيض بني هيلثي تشويس كرتونة عدد 18 بيضة نحو 121 جنيهًا. بلغ سعر كرتونة بيض أحمر المزارعون المصريون عدد 18 بيضة نحو 133 جنيهًا. بلغ سعر كرتونة بيض أبيض المزارعون المصريون عدد 18 بيضة نحو 132 جنيهًا. بلغ سعر كرتونة بيض أبيض المزارعون المصريون عدد 15 بيضة نحو 111 جنيهًا.



خبير اقتصادي يكشف تأثير رفع أسعار الوقود في أكتوبر المقبل على التضخم

قال مينا رفيق، الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، إن رفع أسعار الوقود الشهر المقبل سيكون تأثيره محدودًا على معدلات التضخم.

وأوضح أن استمرار دعم السولار وتحرير أسعار البنزين بشكل تدريجي يساعد على تقليل الأثر المباشر على القطاعات الصناعية والخدمية، لا سيما أن السولار يعد الوقود الأساسي لعمليات النقل والإنتاج.

دور سعر الصرف في تخفيف الضغوط

وأشار رفيق، في تصريحاته لبرنامج "أرقام وأسواق" على قناة أزهري، إلى أن انخفاض سعر صرف الدولار مؤخرًا من شأنه أن يخفف الضغوط التضخمية الناتجة عن زيادة أسعار الوقود، مما يجعل تأثير القرار أقل حدة على المستهلكين والأسواق.

السياسة النقدية للبنك المركزي

وأوضح أن الزيادات في أسعار المواد البترولية غالبًا ما تثير مخاوف المستثمرين بشأن توجه البنك المركزي المصري نحو تشديد السياسة النقدية، لكنه استبعد حدوث ذلك هذه المرة.

وقال: "من المرجح أن يواصل البنك المركزي سياسته التيسيرية دون اتخاذ خطوات مفاجئة، وهو ما يعزز مناخ الاستثمار ويدعم نمو الأنشطة الاقتصادية".

جني أرباح، خبير اقتصادي يكشف مفاجأة بشأن أسعار الذهب الفترة المقبلة



توقع محمود شكري، محلل أسواق المال، أن الانخفاض الذي شهدته أسعار الذهب خلال الساعات الماضية ليس بداية لاتجاه هابط طويل المدى، بل مجرد مرحلة جني أرباح طبيعية بعد الارتفاع القوي الذي سجله المعدن الأصفر خلال الأسابيع الماضية.

ارتفاعات أسعار الذهب

وأوضح شكري، خلال مداخلة ببرنامج "أرقام وأسواق" على قناة أزهري، أن الذهب صعد بأكثر من 400 دولار للأوقية خلال 40 يومًا فقط، وهو مستوى أعتبره استثنائيًا لم يشهده السوق منذ أربع سنوات.

الذهب يظل ملاذًا آمنًا

وأشار إلى أن موجات الارتفاع الكبيرة غالبًا ما تتبعها حركات تصحيح وجني أرباح، مؤكدًا أن الذهب لا يزال الملاذ الآمن الأول في ظل التوترات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية العالمية.

وأضاف شكري أن أي انخفاض في الأسعار يمثل فرصة للشراء على المدى الطويل، مع ضرورة الحذر وإدارة المخاطر بشكل جيد.

رؤية استراتيجية للمستثمرين بشأن توقعات أسعار الذهب

وأكد محلل أسواق المال أن الاتجاه العام للذهب يظل صاعدًا طالما بقيت حالة عدم اليقين مسيطرة على الأسواق، لافتًا إلى أن المستثمرين الباحثين عن وعاء استثماري آمن يمكنهم استغلال التراجعات الحالية لبناء مراكز جديدة، مع وضع خطط واضحة لإدارة محافظهم المالية.

إي إف چي هيرميس تفوز بالمركز الأول بفئة Corporate Access Conference للأسواق الناشئة

أعلنت إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة والرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن مواصلة زخم مؤتمرها الاستثماري السنوي الحادي عشر في لندن، والذي انعقد على أرض استاد الإمارات خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر تحت شعار "الاستثمار الأمثل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وجمع المؤتمر نخبة من المستثمرين الدوليين وكبرى الشركات المدرجة وصناع القرار، لبحث فرص الاستثمار في القطاعات الأكثر ديناميكية في المنطقة، بما في ذلك الخدمات المالية، والعقارات، والسلع الاستهلاكية، والاتصالات، والتكنولوجيا، والطاقة، والمواد الأساسية. وشهدت نسخة هذا العام مشاركة 131 شركة مدرجة، واستضافة 710 ضيوف من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 285 مستثمرًا يمثلون 146 مؤسسة استثمارية رائدة، مما يعكس حجم وأهمية المؤتمر باعتباره البوابة الرئيسية للأسواق الإقليمية.

المركز الأول في فئة Corporate Access Conference لأسواق أوروبا الناشئة والشرق الأوسط وإفريقيا



وعقب هذا النجاح، كشفت إي اف چي هيرميس أنه تم التصويت لها من قبل المستثمرين لتحتل المركز الأول في فئة Corporate Access Conference لأسواق أوروبا الناشئة والشرق الأوسط وإفريقيا وذلك ضمن استطلاع أبحاث Extel، لعام 2025، لتؤكد بذلك القيمة المضافة التي توفرها مؤتمراتها المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المستثمرين والشركات على حد سواء. ويكرس هذا التصنيف مؤتمر إي اف چي هيرميس «One-on-One» الذي تنظمه الشركة في مدينة دبي كأبرز مؤتمر استثماري في المنطقة، متفوقًا على العديد من نظرائه العالميين. وقد تم تصنيف مؤتمر الشركة في لندن في المرتبة الثالثة في فئة "الرؤية المؤسسية للمؤتمرات" بناءً على الأصوات، مما جعل إي اف چي هيرميس البنك الاستثمار الوحيد الذي يمتلك مؤتمرين ضمن المراكز الثلاثة الأولى في فئتين مختلفتين.

طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع بأكبر وتيرة في 4 أعوام

انخفض عدد المتقدمين الجدد للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة في نحو أربع سنوات، بعد قفزة كبيرة مفاجئة الأسبوع السابق، بما يتماشى مع المستويات المنخفضة لحالات التسريح في الاقتصاد.

إعانات البطالة في الولايات المتحدة

أظهرت بيانات وزارة العمل الصادرة الخميس أن الطلبات الأولية تراجعت بمقدار 33 ألفًا لتصل إلى 231 ألفا في الأسبوع المنتهي في 13 سبتمبر، مقابل توقعات متوسط استطلاع بلومبرج لاقتصاديين عند 240 ألف طلب.

وتراجعت طلبات الإعانة المستمرة، التي تُعد مؤشرًا على عدد المستفيدين الفعليين، إلى 1.92 مليون في الأسبوع السابق.

يعكس التراجع الانخفاض الكبير في الأسبوع الأسبق حين ارتفعت الطلبات الأولية إلى أعلى مستوى في نحو أربع سنوات، وشمل ذلك الأسبوع عطلة عيد العمال، وهي فترة غالبا ما تشهد البيانات خلالها تقلبات أكبر، كما أن الزيادة تركزت بشكل أساسي في ولاية تكساس، حيث عزت السلطات جزءًا منها إلى محاولات احتيال.

الشركات متمسكة بالعمال

ويوحي هبوط الطلبات الأولية بأن الشركات ما تزال متمسكة بالعمال في بيئة اقتصادية غير مؤكدة، ومع ذلك، تظهر مؤشرات على ضعف سوق العمل، بدءا من التباطؤ الكبير في وتيرة نمو الوظائف خلال الأشهر الماضية وصولًا إلى فتور العرض والطلب على العمالة.

انتعاش السندات السيادية بالمنطقة، مصر والمغرب وعُمان في الصدارة



تصدرت السندات السيادية لمصر والمغرب وعُمان قائمة الأفضل أداء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام، مدفوعة بعوامل خاصة بكل دولة زادت من جاذبية ديونها لدى المستثمرين.

سوق أدوات الدخل الثابت

وبحسب تقرير نشره موقع AGBI، يأتي ذلك في سياق انتعاش أوسع تشهده سوق أدوات الدخل الثابت في الاقتصادات الناشئة منذ منتصف أبريل، على خلفية تراجع المخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

أداء قياسي للسندات

ارتفع سعر السندات المغربية لأجل عشر سنوات والمستحقة في 2027 بنحو 15% منذ بداية العام، بينما صعدت العُمانية لأجل 30 عامًا، بنسبة 10% خلال الفترة نفسها، ليسجل كلاهما مستويات قياسية. وفي السياق ذاته، حققت سندات المصري لأجل 30 عامًا مكاسب بلغت 6.9% في 2025، مسجلة أعلى مستوى لها في أربع سنوات.

أكد رئيس إدارة الأصول لأدوات الدخل الثابت في «بنك سيكو» البحريني، منويل المطوع، أن السياسات النقدية والمالية المستقلة لكل دولة لعبت دورا محوريا في دعم هذا الأداء.

مصر.. دعم دولي وتحديات مستمرة

استفادت السندات المصرية من الدعم القوي المقدم من صندوق النقد الدولي ومجلس التعاون الخليجي، ففي عام 2022، أقر الصندوق قرضا إضافيا لمصر بقيمة 5 مليارات دولار ضمن برنامج إصلاح اقتصادي يمتد لـ46 شهرا.

وفقًا لنديم عمتوري، مدير أبحاث الائتمان في شركة «أرقام كابيتال» في دبي، انعكس ذلك في تراكم ملحوظ لاحتياطيات النقد الأجنبي، رغم استمرار عجز الحساب الجاري، مع قدرة السلطات على تحقيق الأهداف المالية للصندوق.

محكمة النقض وهيئة الرقابة المالية يوقعان بروتوكول لتبادل الخبرات وتنفيذ برامج تدريبية

وقّع القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بروتوكول تعاون، وذلك بديوان عام محكمة النقض، يهدف إلى تنظيم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة لتبادل الخبرات بين القضاة والعاملين بالهيئة، بما يسهم في تطوير القدرات القانونية والفنية، ويرسخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.

جاء ذلك بحضور القاضي محمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، والقاضي محمد عبد اللطيف، نائب رئيس محكمة النقض رئيس إدارة العلاقات الدولية، والقاضي أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، والقاضي خالد فاروق، نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام، والقاضي شريف الشيتاني نائب رئيس محكمة النقض المستشار المساعد لرئيس إدارة العلاقات الدولية، بجانب عدد من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية.

ترسيخ العدالة وإرساء المبادئ القضائية لاستقرار الأسواق المالية

وخلال اللقاء، أشاد الدكتور فريد بالدور الرائد لمحكمة النقض في ترسيخ العدالة وإرساء المبادئ القضائية لاستقرار الأسواق المالية في الدولة المصرية، وأضاف أن الهيئة تحرص دائمًا على تعزيز التكامل مع مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها محكمة النقض المصرية ذات التاريخ العريق، بما يحقق الرؤى والمستهدفات المشتركة للطرفين.

من جانبه، عبر القاضي عاصم الغايش عن شكره وتقديره لرئيس هيئة الرقابة المالية على هذه الزيارة، مشيدًا بالدور الهام الذي تقوم به الهيئة في حماية الاقتصاد الوطني.

البورصة تربح 15 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة الخميس

واصلت مؤشرات البورصة المصرية الصعود بختام تعاملات اليوم الخميس “آخر جلسات الأسبوع” وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.509 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 35403 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 43354 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 15910 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 3857 نقطة.



وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 10618 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 14092 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 3481 نقطة.

المالية تعلن عن مزاد علني لبيع مركبات وبضائع حكومية في 24 سبتمبر

تواصل الهيئة العامة للخدمات الحكومية ممثلة في الإدارة المركزية للمبيعات بوزارة المالية، خطتها لطرح الفائض من المركبات والمستلزمات الحكومية عبر المزادات العلنية، حيث تعقد يوم الأربعاء الموافق 24 سبتمبر 2025 جلسة مزاد كبير لبيع سيارات وبضائع لعدد من الجهات الحكومية.

مزاد علني لطرح مركبات حكومية

يتضمن المزاد سيارات ميني باص وملاكي وبيك أب وفيسيا، إلى جانب موتوسيكلات من ماركات متعددة أبرزها: (جاك – تويوتا – داتسون – هوندا – جيب شروكي – بيجو – جاوا).

بضائع ومستلزمات متنوعة

كما يطرح المزاد كميات من البضائع الحكومية المختلفة، تشمل (قطع غيار السيارات ومحركات أتوبيسات - بطاريات ونحاس وخشب كسر وكاوتش - أجهزة كمبيوتر ولوازمها - بلاستيك وحديد وصاج خردة - خلاطة أسمنت، مواتير وطلمبات مياه - أجهزة وأدوات طبية وكرفانات - ماكينة غزل دائري إسباني خردة - عروق خشب، أجولة خيش، جلد حمار وحصان، جراكن).

مكان وتوقيت المزاد

تقام جلسة المزاد بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم، أسفل كوبري عباس، وذلك في تمام الساعة 12 ظهرًا.

شروط المشاركة في مزاد المالية

تأمين دخول المزاد قدره 10 آلاف جنيه، وسداد 30% من قيمة الصفقة فور رسو المزاد، مع استكمال باقي المبلغ خلال 15 يومًا.

شعبة الأدوية: آلية تطبيق منظومة التتبع الدوائي تحتاج لمزيد من الدراسة

قال الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إننا لسنا ضد تطبيق منظومة التتبع الدوائي، بل نؤيدها وندعم التوجه نحو التحول الرقمي والتطوير التكنولوجي بما يحقق صالح المريض المصري ويحافظ على سمعة الصناعة الدوائية الوطنية.

آلية التطبيق الحالية تحتاج إلى مزيد من الدراسة والتنسيق

وأضاف، أن ذلك فى إطار حرص قطاع الدواء المصري على تطوير المنظومة الصحية ومواكبة أحدث النظم العالمية لضمان جودة الدواء ومنع الغش، إلا أننا نرى أن آلية التطبيق الحالية تحتاج إلى مزيد من الدراسة والتنسيق، نظرًا لحجم المشروع وضخامته.

وأوضح «عوف» أنه يشمل:

أكثر من 2500 مصنع وشركة دواء.

ما يقرب من 1500 مخزن وموزع.

حوالي 80 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى المستشفيات الحكومية والخاصة.

تداول سنوي يقدر بـ 4 مليارات عبوة دوائية.

المنظومة تتطلب استثمارات ضخمة

وأشار إلى أن هذه المنظومة تتطلب استثمارات ضخمة تشمل أجهزة ومعدات وبرمجيات لكل جهة في سلسلة التوريد، ما قد يفرض أعباء مالية هائلة على جميع الأطراف، خاصة في ظل أزمة السيولة التي يمر بها القطاع حاليًا.

التطبيق الناجح يستلزم بنية تحتية قوية لدى هيئة الدواء المصرية

وأضاف أن التطبيق الناجح يستلزم بنية تحتية قوية لدى هيئة الدواء المصرية لاستقبال ومعالجة هذا الكم الهائل من البيانات بشكل لحظي وآمن، إضافة إلى تدريب جميع العاملين بالمنظومة على النظام الجديد لضمان دقة التنفيذ وسهولته.

تجديد المطالبة بتأجيل إعلان اللائحة التنفيذية وموعد التطبيق

واستطرد قائلًا: لذلك، نؤكد أننا نطالب بتأجيل إعلان اللائحة التنفيذية وموعد التطبيق المحدد في فبراير 2026، حتى يتم عقد ورش عمل مشتركة تضم جميع الجهات المعنية، وهي:

مصانع وشركات الدواء. الموزعون والمخازن. الصيدليات. غرفة صناعة الدواء. شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية. شعبة أصحاب الصيدليات. نقابات الصيادلة.

التوافق على آلية تطبيق عملية وفعالة تضمن إنجاح المشروع

وأوضح أن ذلك بهدف التوافق على آلية تطبيق عملية وفعالة تضمن إنجاح المشروع دون التأثير على توافر الأدوية للمريض المصري أو إهدار مليارات الجنيهات دون جدوى.

بنك إنجلترا المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة عند 4%

قرر بنك إنجلترا المركزي، تثبيت سعر الفائدة دون تغيير عند مستويات 4%، حيث صوت 7 أعضاء لصالح تثبيت معدل الفائدة، فيما صوت صوتان لصالح خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وكانت المرة الأخيرة التي خفض فيها البنك معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أغسطس الماضي.

وكان أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، قال إن مسار أسعار الفائدة في المملكة المتحدة لا يزال تنازليًا، لكن صانعي السياسات يواجهون وضعًا أكثر توازنا في ظل حالة من عدم اليقين بسبب التضخم وضعف سوق العمل والرسوم الجمركية الأمريكية.

في مقابلة مع شبكة CNBC، قال بيلي إن الانقسام بين أعضاء اللجنة يعكس الوضع المتوازن الذي نعيشه حاليا، لكنه أصرّ على أنه لا يزال يعتقد أن المسار سيكون أكثر تنازليا.

وأضاف: "لكنني أعتقد أن هناك غموضا أكبر بشأن المسار الدقيق لهذا المسار. لذا أعتقد أن هناك غموضا أكبر بشأن ما سنفعله بالضبط في الاجتماعات القادمة".

وأوضح أن هناك مخاطر مستمرة تحيط بالتضخم، مشيرا إلى أن سوق العمل في المملكة المتحدة يُظهر علامات ضعف.

وأشار إلى أن لجنة السياسة النقدية تراقب الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي تفرضها إدارة ترامب، مع أنه شدد على أن الاعتبارات المحلية لها تأثير أكبر على قراراتها في الوقت الحالي.

المالية تطرح مزادًا علنيًا لبيع مركبات متنوعة، 22 سبتمبر



أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية – الإدارة المركزية للمبيعات بوزارة المالية، عن تنظيم جلسة مزاد علني كبير يوم الاثنين 22 سبتمبر 2025 لبيع مركبات نيابات متنوعة.

تفاصيل مزاد 22 سبتمبر

ويتضمن المزاد موتوسيكلات وتروسكلات وتكاتك، إضافة إلى سيارات ملاكي وميكروباص وبيك أب وفان وأتوبيس، من ماركات عالمية شهيرة مثل: (شيفروليه – هيونداي – سبرانزا – لادا – سوزوكي – كيا – نيفا – تويوتا – فيات – فورد – مازدا – رينو – هوندا – بي إم دبليو – مرسيدس – نيسان – جيب شروكي – ميتسوبيشي – سكودا – دايو – دايوو – هوچن – وغيرها).

وتعقد جلسة المزاد بقاعة مبنى رئاسة هيئة النقل العام في الجبل الأحمر – الحي السادس – بجوار مطلع كوبري البشر، بمحافظة القاهرة.

ويشترط لدخول المزاد سداد تأمين قدره 10 آلاف جنيه، على أن يتم سداد 30% فور رسو المزاد، وباقي المبلغ خلال 15 يومًا، ويتم البيع بدون عمولة.

كما أكدت الهيئة أن كراسة الشروط والمواصفات متاحة بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية (8 شارع الدكتور محمد حامد فهمي – الدقي)، مقابل 400 جنيه للكراسة.

المشاط تلتقي وزيرة التجارة الإسبانية لبحث التعاون المشترك في مجالات التنمية

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ماريا أمبارو لوبيز، وزيرة الدولة للتجارة بمملكة إسبانيا، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات التنمية، وذلك ضمن فعاليات منتدى الأعمال المصري الإسباني بمشاركة الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

فعاليات منتدى الأعمال المصري الإسباني

وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر وإسبانيا تربطهما علاقات تعاون وصداقة ممتدة، مشددة على أن الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمملكة إسبانيا، كانت نقطة تحول حيث تم خلالها الإعلان عن ترفيع العلاقات بين البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية، وأن الزيارة الحالية لملك إسبانيا، تعكس الحرص المتبادل من قيادتي البلدين على المضي قدما في تطوير العلاقات، وهو ما يفتح الآفاق لزيادة التبادل التجاري، والاستثمارات المشتركة، ودفع العلاقات الاقتصادية في مختلف المجالات.

وأشارت إلى برنامج الشراكة من أجل التنمية الاقتصادية 2025–2030، وهو البرنامج الأول من نوعه بين مصر وإسبانيا، والذي تم توقيعه خلال الزيارة التاريخية الملكية لجلالة ملك إسبانيا إلى مصر، موضحة أن هذه الشراكة من شأنها أن تنقل العلاقات المصرية الإسبانية إلى مرحلة جديدة أكثر تطورًا وتشمل المزيد من المجالات.

وتناولت بالحديث التعاون مع القطاع الخاص الإسباني حيث تعمل شركات إسبانية عديدة في مصر بمجالات النقل والصرف الصحي والطاقة المتجددة، منوهة أن 95% من محطات الرياح في مصر تم تنفيذها عبر شركات إسبانية، كما تساهم إسبانيا حاليًا في تمويل محطة بنبان لطاقة الرياح.

99 % تراجعا في صادرات الذهب السويسري إلى أمريكا بسبب الرسوم الجمركية

تراجعت صادرات الذهب من سويسرا، المركز الأوروبي الأساسي لتكرير المعدن النفيس، إلى الولايات المتحدة بشكل حاد في أغسطس الماضي، بعد قرار أمريكي مفاجئ فرض رسومًا مؤقتة على واردات السبائك.

اضطراب سوق السبائك بسبب الرسوم الجمركية

شهدت سوق السبائك اضطرابا كبيرا في مطلع أغسطس عندما أوضحت جهة أميركية أن السبائك الذهبية بوزن كيلوغرام و100 أونصة –وهما الشكلان الأكثر تداولًا في السوق الأمريكية– باتا خاضعين لرسوم جمركية انتقامية، بحسب وكالة بلومبرج.

أدت هذه الخطوة إلى شبه توقف في حركة التصدير، إذ أظهرت بيانات الجمارك تراجع الشحنات من سويسرا بنسبة تزيد على 99% لتبلغ 0.3 طن فقط في أغسطس مقارنة بالشهر السابق.

ترامب يتراجع عن رسوم الذهب

ورد البيت الأبيض سريعًا على القرار بالقول إنه سيعمل على توضيح المعلومات الخاطئة بشأن الرسوم الجمركية، وفي الأسبوع التالي نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي تصريحا قال فيه: "لن نفرض رسوما على الذهب!".

لكن إعفاء السبائك الذهبية من الرسوم لم يصبح رسميا إلا في مطلع سبتمبر، ما أتاح استئناف حركة التجارة مجددا.

إلزام شركات التمويل بالإفصاح الفوري عن حدود الائتمان لشركات الاستعلام

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميمًا يلزم شركات التمويل غير المصرفي بالإبلاغ الفوري وليس بنهاية كل شهر، للشركة المصرية للاستعلام الائتماني عن الحدود الائتمانية التي توافق عليها الشركة، حتى ولو لم يتم استخدامها، وذلك لضمان سلامة إجراءات عملية منح التمويل، بموجب التأكد من الجدارة الائتمانية لكل عميل، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للجهات العامة في النشاط.

إبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني بالحد الائتماني الممنوح

ويُقصد بذلك أنه ستكون الشركات مُلزمة بإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني بالحد الائتماني الممنوح لكل عميل مع كل استخدام له، وكذا في حالة عدم استخدامه، وذلك فور منح العميل حدًا ائتمانيًا بناءً على تقييم جدارته الائتمانية، وقياس مدى قدرته على السداد بناء على الدخل الخاص به.

يأتي ذلك في ضوء استهداف الهيئة لضمان تحديث البيانات الائتمانية للعملاء بشكل دوري ودقيق، بما يدعم سلامة قرارات التمويل داخل الشركات، ويعزز من استقرار الأسواق المالية غير المصرفية، مع الحد من فرص تعثر العملاء أو تعريضهم لمخاطر عدم السداد.

أهداف القرار

ونص التعميم بوضوح على ضرورة الالتزام بعدم تحميل العملاء أي سعر أو فائدة أو تكلفة على الحدود الائتمانية الممنوحة في حالة عدم استخدامها، وبذلك يقتصر احتساب التكلفة على الجزء المستخدم من التمويل.

ڤاليو وموبايل مصر يطلقان خدمة الشراء الآن والدفع لاحقا للهواتف المستعملة

أعلنت اليوم شركة «ڤاليو»، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن توقيع اتفاقية شراكة مع «موبايل مصر»، وذلك لإتاحة خدمة الشراء الآن والدفع لاحقًا على المنصة للأفراد، لأول مرة في مصر، لتمكينهم من تسهيل عملية شراء الهواتف المحمولة المستعملة.

بيع وشراء الهواتف المحمولة

وبموجب هذه الشراكة، سيتمكن الأفراد لأول مرة في مصر من بيع وشراء الهواتف المحمولة مباشرةً فيما بينهم بمنتهى الأمان، مع الاستفادة من خطط السداد المرنة المقدمة من «ڤاليو» وتكنولوجيا الفحص الدقيق للهواتف المحمولة المقدمة من موبايل مصر والحاصلة على براءة اختراع.

بالإضافة إلى ذلك، تتم عملية البيع والشراء على المنصة بخطوات بسيطة تشمل: التحقق من حالة والمعلومات الأساسية للموبايل، والتأكد من هوية البائع والمشتري وموقعهما، والدفع الآمن باستخدام رمز الاستجابة السريعة، فضلًا عن إصدار عقود إلكترونية فورية لحفظ حقوق الطرفين.

كما تضمن «موبايل مصر» للبائع استلام مستحقاته خلال 4 أيام عمل عن طريق التحويلات الإلكترونية.



وزير الاستثمار: 3.1 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا خلال العام الماضي



انطلقت اليوم في القاهرة أعمال منتدى الأعمال المصري الإسباني، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، بالتعاون مع أمانة الدولة للتجارة في إسبانيا من خلال مؤسسة ICEX للتصدير والاستثمار، واتحاد منظمات الأعمال الإسبانية (CEOE) وغرفة التجارة الإسبانية.

وشهد المنتدى حضور فيليبي السادس ملك إسبانيا، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في كلمته أن المنتدى يمثل محطة جديدة في مسار الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا

واستعرض الخطيب حجم العلاقات الاقتصادية الحالية، موضحًا أن التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا بلغ نحو 3.1 مليار دولار خلال العام الماضي، فيما وصلت الاستثمارات الإسبانية في مصر إلى حوالي 900 مليون يورو.

وأضاف أن الحكومة المصرية تستهدف مضاعفة هذه الاستثمارات خلال السنوات المقبلة، بما يفتح آفاقًا جديدة تعكس قوة العلاقات السياسية والاستراتيجية بين البلدين.

الرقابة المالية تلزم اتحاد التمويل الاستهلاكي بإعداد قائمة حظر للمتورطين في التسييل النقدي



أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يلزم الاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي، بإعداد قائمة حظر تتضمن الجهات والأشخاص الذين يثبت قيامهم بالتسييل النقدي للتمويل الممنوح بغرض الاستهلاك.

ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على حماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وضمان استقرارها ونزاهة أنشطتها.

ويشمل القرار جميع أطراف المنظومة من بائعي ومقدمي السلع والخدمات، والسماسرة، والعملاء، وكذلك العاملين بشركات التمويل الاستهلاكي.

وأكد القرار على وقف شركات التمويل الاستهلاكي التعامل المباشر مع أي طرف يثبت قيامه بالتسييل النقدي مع عدم التعامل معه مستقبلًا، مع استبعاد كافة من يتم رصد أو إثبات قيامه بالتسييل النقدي من شبكة البائعين ومقدمي الخدمات.

كما ألزمت الهيئة شركات التمويل الاستهلاكي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد العاملين لديها ممن يثبت اشتراكهم في القيام بالتسييل النقدي للتمويل الممنوح للعملاء، مع إلزام تلك الشركات بإخطار الاتحاد بقائمة بأسماء المتورطين والمستندات المؤيدة لذلك.

وتضمن القرار أيضًا إلزام اتحاد التمويل الاستهلاكي بالربط الإلكتروني مع الهيئة لتوفير كافة البيانات والمعلومات المتاحة لديه عن الوقائع، بما يعزز من كفاءة المتابعة والرقابة على السوق.

وفي هذا السياق، شددت الهيئة على إخطار شركات الاستعلام الائتماني ببيانات العملاء الذين يثبت اشتراكهم في عمليات التسييل النقدي، وذلك لضمان حماية المتعاملين وتحقيق الشفافية واستقرار الأسواق.

المشاط: 95% من محطات الرياح في مصر نفذتها شركات إسبانية

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات ثنائية، مع خوسيه مانويل ألباريس بوينو، وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون بمملكة إسبانيا، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وذلك عقب توقيع اتفاقية الشراكة من أجل التنمية الاقتصادية بين مصر وإسبانيا ٢٠٢٥-٢٠٣٠.

توقيع اتفاقية الشراكة من أجل التنمية

وخلال اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالزيارة رفيعة المستوى والتاريخية التي يقوم بها الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا إلى مصر، مؤكدة أن تلك الزيارة تعكس تقاربًا تاريخيًا بين البلدين، وحرصًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توطيد الصداقة والعلاقات المشتركة مع المملكة الإسبانية، بما يفتح مجالات تعاون على صعيد الاقتصاد والتجارة والاستثمار، ويُحقق أولويات التنمية للبلدين.

وناقش الجانبان خلال اللقاء مستجدات التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية والمملكة الإسبانية، وفي هذا الصدد أشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باتفاقية الشراكة من أجل التنمية المستدامة (2025–2030) التي تُشكل إطارًا شاملًا للتعاون متعدد القطاعات، مع التركيز على التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة، وتمكين المرأة، والاستدامة البيئية.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يمول إنشاء مزرعة رياح برأس غارب

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم حزمة تمويلية لتطوير وإنشاء مزرعة رياح جديدة بقدرة 200 ميجاوات في منطقة رأس غارب بخليج السويس، في إطار دوره التنموي في تمكين مصر من تنفيذ أهدافها المتعلقة بزيادة إنتاج الطاقة المتجددة.

إقامة مزرعة رياح في منطقة رأس غارب

تصل قيمة الحزمة التمويلية الشاملة إلى 74.1 مليون دولار لمزرعة رياح رأس غارب البرّية بقدرة 200 ميجاوات المملوكة من إنفنيتي باور ومصدر، حيث تشمل الحزمة التمويلية قرض رئيسي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 60.7 مليون دولار، وقرضًا ميسرًا بقيمة 3.38 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر، بالإضافة لمنحة استثمارية تصل إلى 10 ملايين دولار.



"تنمية المشروعات" يستقبل مسئولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لبحث سبل التعاون المشترك



استقبل باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، Kim Kyunghee المدير التنفيذي الجديد لمجموعة (مصر – أستراليا – كوريا – نيوزيلندا) بمجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) وهاشم عبدالحكيم نائب رئيس مكتب مصر ورئيس المؤسسات المالية في مصر لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، وكذلك ريم السعدي المدير الوطني ببرنامج دعم المشروعات الصغيرة بالبنك، ومعتز منصور مسئول الملف بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك بمقر جهاز تنمية المشروعات.



تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الجانبين لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية وتوليد فرص العمل وتم بحث أوجه التعاون المستقبلية التي تشمل الدعم المؤسسي من خلال التحول الرقمي للعمل على ضم مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومقدمي الخدمات لتقديم دراسات وإرشادات لرواد الأعمال إلى جانب دعم برامج التحول الأخضر والاقتصاد الدائري وتشجيع الرقمنة والابتكار.



