ماهو الحد الأقصى لرصيد كارت Swype في البنك التجاري الدولي؟

يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي CIB عن الحد الأقصى في كارت Swype.

كارت Swype يسحب كاش من غير مصاريف من ATM

وأوضح مسئولو البنك التجاري الدولي CIB أن كارت Swype يقوم بسحب كاش من غير مصاريف من ATM في مصر، والـ Limit يصل لـ 2 مليون جنيه.

ومن جانب آخر يتساءل العديد من عملاء البنك التجاري الدولي CIB عن إمكانية الحصول على بطاقات الائتمان مجانا حاليا في الفروع.

وقال مسئولو البنك التجاري الدولي: "يحصل العملاء على بطاقة ائتمانية جديدة بدون مصاريف إصدار فقط عند التقديم أونلاين فقط والحصول على البطاقة من 1 نوفمبر وحتى نهاية نوفمبر 2025 واستخدام البطاقة الائتمانية في أي عملية شراء خلال 60 يوم من تاريخ إصدار البطاقة الائتمانية".

ومن جانب آخر يستفسر الكثير من عملاء البنك التجاري الدولي CIB خاصة أصحاب الشركات عن وجود بطاقات إيداع في حساب بداية.

وأوضح مسئولو بنك التجاري الدولي CIB أنه بالفعل يتيح حساب بداية للعملاء إصدار مجاني لبطاقة الإيداع للشركات.

وأوضح البنك التجاري الدولي أن حدود المعاملات في حساب بداية كالتالي:

الحد اليومي لمعاملات الخصم على الحساب 60 ألف جنيه.

الحد الشهري لمعاملات الخصم على الحساب 200 ألف جنيه.

ويتيح CIB Business Banking حساب 'بداية' الجاري للعملاء من أصحاب الأعمال الحرة الذين ليس لديهم تصريح نشاط أو مقر عمل، وذلك من خلال التالي:

رسوم اشتراك رمزية (5 جنيهات شهريًّا).

لا يوجد حد أدنى لرصيد الحساب.

إعفاء من رسوم إصدار بطاقة الخصم المباشر.

