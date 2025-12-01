وزير الاتصالات يكرّم ICT Misr لدعمها مسابقة ديجيتوبيا لتنمية المهارات الرقمية للشباب

18 حجم الخط

قام الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتكريم "ICT Misr" المتخصصة في حلول البنية التكنولوجية المتكاملة، وذلك لرعايتها ودعمها المؤثر في نجاح النسخة الأولى من مسابقة "ديجيتوبيا"، تقديرًا لدورهم في دعم تنمية المهارات الرقمية للشباب وتعزيز قدرات سوق العمل التكنولوجي في مصر.

دعم تمكين الشباب

وقام الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتسليم درع ديجيتوبيا لكبرى المؤسسات التكنولوجية الداعمة والمشاركة لبرنامج "ديجيتوبيا" لما قامت به من دور محوري في دعم تمكين الشباب، وبناء منظومة تعليم وتدريب تكنولوجية قادرة على تلبية احتياجات الاقتصاد الرقمي المتسارع في جميع المجالات والقطاعات الاقتصادية.

أقيمت المرحلة الأخيرة من النسخة الأولى من مسابقة "DIGITOPIA" التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يومي الجمعة والسبت 28 و29 نوفمبر الجاري بمركز إبداع مصر الرقمية بالجيزة بعد تأهل 72 فريقًا يضم أكثر من 300 متسابق إلى المرحلة النهائية من المنافسات، للتسابق على تقديم حلول رقمية مبتكرة تُسهم في معالجة التحديات المجتمعية وتعزز توظيف التكنولوجيا في تنمية المجتمع المصري.



كما شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإعلان عن الفائزين في احتفالية كبرى ختامًا لفعاليات المسابقة مساء السبت الماضي، حيث قدمت المسابقة جوائز مالية بقيمة تصل إلى أكثر من 10 ملايين جنيه، من بينها الجائزة الكبرى بقيمة مليون جنيه، دعمًا للمواهب المتميزة وتشجيعًا على استدامة الإبداع الرقمي.



أكد المهندس محمد المفتي رئيس مجلس إدارة ICT Misr على الدور الكبير والجهود الضخمة التي تقوم بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تمكين الشباب رقميًا ودعم التعلم التكنولوجيا وصناعة المستقبل الرقمي ببناء شباب متميز على قدر كبير من العلم والتطور التكنولوجيا للتأثير في قيادة الغد القريب.

ربط التعليم باحتياجات سوق العمل

وأضاف أن الدعم لا يتوقف عند حدود دعم فعاليات شبابية مهمة مثل برنامج "ديجيتوبيا" فقط، بل يمتد دعمها إلى التعاون الكامل مع الجامعات التكنولوجيا والكليات المتخصصة، لتدريب الطلاب قبل تخرجهم والمساهمة في ربط التعليم الأكاديمي باحتياجات سوق العمل.

