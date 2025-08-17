أفضل نظام غذائي لتعزيز صحة بشرة الأطفال

نظام غذائي لتعزيز بشرة الأطفال.. مع تقلبات الهرمونات واقتراب سن البلوغ لدى الأطفال، قد تضعف حماية البشرة وتزيد المشاكل الجلديّة، في حين أن النظام الغذائي يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على بشرة صحية، وفقًا لآراء خبراء التغذية.





فبدلًا من الاعتماد على المكملات الغذائية الكيميائية أو الكريمات التي تحمل أكبر الماركات العالمية، ظنا منا أننا بذلك نحمي بشرة الأطفال، يكفي الخيارات الغذائية السليمة لإمداد الجسم بالمغذيات الضرورية.

ومن خلال النظام الغذائي المناسب، يمكننا تعزيز الكولاجين، تقوية الخلايا، ودعم بشرة الأطفال ضد العوامل الخارجية.

وهذا ما أكّدته الدكتورة رينكي كابور، خبيرة الأمراض الجلدية الجمالية والجراحية، من The Esthetic Clinics، من خلال موقع The Indian Express.



أهم الأطعمة التي تحمي بشرة الأطفال



العناية ببشرة الأطفال في الصيف، فيتو

قالت الدكتورة كابور: إن الأطعمة الغنية بفيتامينَي A وE تعزز المناعة لدى الأطفال، وتساهم في إصلاح الخلايا، فيما تقي الحمضيات مثل البرتقال والليمون والأملا والجريب فروت البشرة من الأكسدة.



كما أشارت الدكتورة كابور إلى أن الجزر يعد مصدرًا ممتازًا للبيتا كاروتين، والطماطم تحتوي على الليكوبين لحماية البشرة من أشعة الشمس



وفي التقرير التالي، تستعرض الدكتورة كابور، أفضل الأطعمة التي يجب أن يحتوي عليها النظام الغذائي الصحي للأطفال.

1. الخضروات الورقية

كالسبانخ، الكيل (الكرنب الأخضر)، والأروجولا. ليست مجرد مكونات للسلطات، بل مصادر غنية بمضادات الأكسدة مثل فيتامين C وE، تساعد على مكافحة أضرار الأشعة فوق البنفسجية والتلوث، وتمنح البشرة إشراقًا ومرونة، فضلًا عن جانب الترطيب بفضل محتواها المائي.



2. الأسماك الدهنية

تحتوي على أحماض أوميجا-3 الدهنية ذات الخصائص المهدّئة والمضادة للالتهاب، مما يدعم صحة البشرة ويعزز حيويتها.

3. التوتيات

مثل التوت الأزرق، والفراولة، والتوت الأحمر، غنية بمضادات الأكسدة، منخفضة بالسعرات، ومفعّلة بالأنثوسيانين. كما تزخر بفيتامينات A وC وE، ما يجعلها مثالية لبشرة متألقة وحيوية.

وبدورها، أضافت بريتيشا قدام، اختصاصية تغذية في مستشفى كوكيلابين في نافي مومباي، أن الكيوي والبرتقال غنيان بفيتامين C الحيوي في إنتاج الكولاجين، الذي يحافظ على مرونة البشرة ويساعد في حمايتها من الإجهاد البيئي.

4. المكسرات والبذور

مثل اللوز، الجوز، والزبيب؛ فهي تزود البشرة بالأحماض الدهنية الأساسية والعناصر الغذائية الدقيقة التي تحافظ على ترطيب البشرة ومرونتها.

5. الزبادي (اليوغورت)

يُعد مصدرًا للبروبيوتيك، وهي بكتيريا "نافعة" تدعم التوازن في الأمعاء، ما يساهم في تقليل الالتهاب وتحسين ترطيب البشرة ونضارتها. وهو مفيد للهضم أيضًا، إلا أن من يعانون من ضعف في الجهاز المناعي أو حالات صحية خاصة يُفضل استشارتهم للطبيب قبل تناول المكملات أو الاعتماد الكلي عليها

بشرة الأطفال في الصيف، فيتو



وأخيرًا تلفت الدكتورة بريتيشا، إلى أهمية الترطيب الكافي، وتجنّب المشروبات الغازية لأنها تتسبب في جفاف البشرة وتؤدي إلى الاحمرار والالتهاب.

ولأجل بشرة صحية لدى الأولاد.

لابد من التركيز على الخضراوات الورقية التي تمنح البشرة مضادات أكسدة وترطيبًا.

الأسماك الدهنية التي تقاوم الالتهاب بفضل أوميجا-3.

التوت الغني بمضادات الأكسدة وفيتامين C لدعم الكولاجين.

المكسرات والبذور الطبيعية تعزز المرونة والرطوبة الجلديّة.

الزبادي يدعم صحة الأمعاء ويُساهم في إشراق البشرة.

كما يؤكد الخبراء أن الماء هو مفتاح وسر نضارة البشرة.

