الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

هيونداي أكسنت RB 2026 تشهد تراجع أسعار يصل لـ 60 ألف جنيه بالسوق المحلي

سيارات
سيارات
18 حجم الخط

تراجعت أسعار سيارات هيونداي أكسنت RB موديل 2026 في السوق المصري بقيمة تصل إلى 60 ألف جنيه لبعض الفئات، ومن المقرر تطبيق الأسعار الجديدة خلال شهر ديسمبر داخل المعارض المصرية.
 

أسعار هيونداي أكسنت RB موديل 2026

واخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية لسيارات هيونداي، كافة الموزعين والتجار بأسعار سيارات هيونداي داخل السوق المحلي، بعد هبوط أسعارها محليًا ونرصدها في التقرير التالي:- 

يصل سعر الفئة الأولى GL نحو 730 ألف جنيه بدلا من  780 ألف جنيه. 

يصل سعر الفئة الثانية SR نحو 760 ألف جنيه بدلا من 810 آلاف جنيه. 

يصل سعر الفئة الثالثة GL DAB+ABS Plus نحو 800 ألف جنيه بدلا من 850 ألف جنيه.

يصل سعر GL HL نحو 839 ألف جنيه بدلا من 899 ألف جنيه. 

حصلت سيارات هيونداي أكسنت RB علي محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 125 "حصان" مع عزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.

مواصفات وسائل الأمن والسلامة لسيارات هيونداي أكسنت  RB

حصلت السيارة علي نظام مانع تشغيل المحرك ضد السرقة – زجاج كهربائي – عجلة القيادة قابلة للامالة – مسند يد أمامي – إمكانية تعديل مقعد السائق فى 6 اتجاهات – مكيف هواء يدوي – مرايات جانبية كهربائية – زجاج فاميه خلفي – ريموت كنترول، وجنوط 14 بوصة».

وتقدم السيارة بنظام ترفيهي مكون من عدد 4 مكبرات صوتية،  راديو،  عجلة القيادة متعددة الوظائف،  مشغل صوت AUX،  بلوتوث مدخل USB.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار هيونداي أسعار سيارات هيونداي اسعار هيونداي اكسنت RB أسعار سيارات هيونداي أكسنت RB

الأكثر قراءة

الدوري الإيطالي، كريمونيسي يتقدم على بولونيا 2-1 في الشوط الأول

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

أسفر عن استشهاد واصابة 3 رجال شرطة، تفاصيل اقتحام وكر تجارة المخدرات فى دشنا

أمطار ورياح وسحب منخفضة، حالة الطقس غدا الثلاثاء

حلمي طولان يستقر على تشكيل منتخب مصر أمام الكويت في كأس العرب

تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية، تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق غدا

تعرف على نقاط صلاح، كاف يعلن نتائج تصويت أفضل لاعب في أفريقيا

تفاصيل طرح شقق مدينتي ضمن مبادرة بيتك في مصر

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الامتحان في المنام وعلاقته بعدم القدرة على حل المشكلات

الإفتاء توضح مدى صحة حج المرأة أثناء فترة العدة

هل يجوز الدعاء على النفس بالموت بعد فقدان الأبناء؟ أمين الفتوى يكشف مخالفة شرعية (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads