هيونداي أكسنت RB 2026 تشهد تراجع أسعار يصل لـ 60 ألف جنيه بالسوق المحلي

تراجعت أسعار سيارات هيونداي أكسنت RB موديل 2026 في السوق المصري بقيمة تصل إلى 60 ألف جنيه لبعض الفئات، ومن المقرر تطبيق الأسعار الجديدة خلال شهر ديسمبر داخل المعارض المصرية.



أسعار هيونداي أكسنت RB موديل 2026

واخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية لسيارات هيونداي، كافة الموزعين والتجار بأسعار سيارات هيونداي داخل السوق المحلي، بعد هبوط أسعارها محليًا ونرصدها في التقرير التالي:-

يصل سعر الفئة الأولى GL نحو 730 ألف جنيه بدلا من 780 ألف جنيه.

يصل سعر الفئة الثانية SR نحو 760 ألف جنيه بدلا من 810 آلاف جنيه.

يصل سعر الفئة الثالثة GL DAB+ABS Plus نحو 800 ألف جنيه بدلا من 850 ألف جنيه.

يصل سعر GL HL نحو 839 ألف جنيه بدلا من 899 ألف جنيه.

حصلت سيارات هيونداي أكسنت RB علي محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 125 "حصان" مع عزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.

مواصفات وسائل الأمن والسلامة لسيارات هيونداي أكسنت RB

حصلت السيارة علي نظام مانع تشغيل المحرك ضد السرقة – زجاج كهربائي – عجلة القيادة قابلة للامالة – مسند يد أمامي – إمكانية تعديل مقعد السائق فى 6 اتجاهات – مكيف هواء يدوي – مرايات جانبية كهربائية – زجاج فاميه خلفي – ريموت كنترول، وجنوط 14 بوصة».

وتقدم السيارة بنظام ترفيهي مكون من عدد 4 مكبرات صوتية، راديو، عجلة القيادة متعددة الوظائف، مشغل صوت AUX، بلوتوث مدخل USB.

