أخبار الفن اليوم: أرملة إسماعيل الليثي تعلن عن تعرضها لأزمة جديدة بعد وفاة زوجها.. حقيقة تقديم جزء ثان من ورد وشوكولاتة.. نشوى مصطفى ترد على شائعة وفاتها

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية، اليوم الإثنين، عددا من الأحداث المهمة وكانت كالتالي:

كشفت شيماء سعيد، أرملة المطرب إسماعيل الليثي، عن أزمة جديدة تعرضت لها مؤخرًا، وهي تحطم سيارتها الخاصة بعدما سقط عليها السقف الخرساني الخاص بجراج المنزل الذي تقيم به.

ونشرت شيماء مقطع فيديو من داخل الجراج، وأكدت خلاله أن تلك السيارة هي الشيء الوحيد الذي كانت تمتلكه بعد رحيل زوجها، وكانت تساعدها في الإنفاق على أطفالها، إلا أنها فوجئت بانهيار سقف العمارة التي تقيم بها بمنطقة الهرم، على سيارتها وخمس سيارات أخرى، وتسبب ذلك في تحطمهم بشكل كامل.

مسلسل ورد وشوكولاتة، تردد عبر السوشيال ميديا وجود جزء ثان من العمل، وخاصة بعد أن جاءت نهايته عكس المتوقع لدى الجمهور، مما جعل البعض يشير إلى أن هناك جزء ثان من العمل.





طرحت الشركة المنتجة لفيلم “إن غاب القط”، البوستر الرسمي للعمل، تمهيدا لعرضه بالسينمات، حيث من المفترض أن يعرض خلال الأيام القليلة المقبلة.



وتشهد أحداث فيلم “إن غاب القط”، محاولة سرقة إحدى اللوحات العالمية الموجودة في متحف حضاري، ويعلم آسر ياسين الذي يعمل في المتحف بالأمر ويقوم بمطاردة السارقين.

تعاقد النجم أحمد الشامي مؤخرًا لأبطال مسلسل “مناعة ” والذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2026، وهو من بطولة هند صبري.

ردت الفنانة نشوى مصطفى على شائعة وفاتها من خلال منشور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتبت نشوى مصطفى قائلة: الناس اللى بتاكل عيش من الإشاعات - يعنى مرة إشاعة إنى اتوفيت ومرة إشاعة إنى اتخانقت مع زميلة فشتمتها فقبضوا عليا علشان شتمتها وسجنونى فى عنبر الخطيرين.

توفي اليوم الإثنين المخرج علي سيد الأهل عن عمر ناهز 63 عامًا، بعد صراع مع المرض دام لسنوات.





انضمت الفنانة هدى الأتربي لفريق عمل مسلسل “ست الحسن” الذى تقوم ببطولته الفنانة التونسية هند صبري،خلال الموسم الرمضاني لعام 2026 .

