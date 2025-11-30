مخرج مسلسل ورد وشيكولاتة يوجه الشكر لـ محمد فراج

18 حجم الخط

حرص المخرج ماندو العدل على توجيه الشكر للفنان محمد فراج، بطل مسلسل “ورد وشيكولاتة”، نظرًا لأدائه المميز في المسلسل، والذي حصد إشادة واسعة من الجمهور والنقاد

ونشر ماندو صورة تجمعه بفراج اثناء تصوير المسلسل، وعلق قائلا “ شكرا محمد فراج على كل شيء”، وجاء ذلك الشكر بعد انتهاء عرض حلقات مسلسل ورد وشيكولاته، والذي حقق نجاحا ملحوظًا.

تفاصيل مسلسل ورد وشيكولاتة

وكان قد أكد ماندو في وقت سابق، أن تفاصيل المسلسل كانت كثيرة ومرهقة، إلا أن فريق العمل كان حريضًا على أن تخرج حلقاته على مستوى احترافي، هذا بجانب الاهتمام بكافة الجوانب الفنية والتقنية.

وأحدث المسلسل جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد عرض حلقة مقتل بطلة العمل “زينة”، على يد زوجها وصديقه، خاصة أن أحداث العمل تتشابه مع أحداث حقيقية لإحدى الجرائم التي وقعت مؤخرًا

ابطال ورد وشيكولاتة



يشارك في بطولة مسلسل "ورد وشيكولاتة" إلى جانب زينة ومحمد فراج، كل من مها نصار، ريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، محمد سليمان، عمرو مهدي، وبسام رجب، إضافة إلى مجموعة من الوجوه الشابة أبرزهم يوسف حشيش وآية سليم، والعمل من تأليف محمد رجاء، وإخراج ماندو العدل.

