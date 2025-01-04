الفنان الشاب أحمد الشامي: أحب الظهور بشكل يليق بي.. وأتمنى تقديم أدوار متنوعة.. والفوضى تسيطر على صناعة الموسيقى ( حوار )

>> بدأنا سويًا ونجحنا سويًا كفريق واما ونتطلع أن تجمعنا أعمال ناجحة الفترة المقبلة

>> إبعاد الدارسين والموهوبين والتمكين لمن سواهم لن يكون فى صالح الموسيقى

بعيدًا عن أنه شارك فى تأسيس فريق واما الذى ظهر عام 1998 برفقة أحمد فهمى ومحمد نور ونادر حمدي، إلا أنه كان لديه شغف كبير باقتحام التمثيل وظهرت طاقته مبكرًا فى عالم الدراما عام 2005 من خلال مشاركته فى “أماكن فى القلب”، ثم توالت بعدها أعماله ليشارك فى “العندليب” 2006 و”نابليون والمحروسة” فى عام 2012، بالإضافة إلى مشاركته لاحقًا فى مسلسل “اسم مؤقت”.

كما نجح نجم فريق واما فى مسلسلى “فرصة ثانية” و”الأصلي”، برفقة ياسمين صبرى وريهام عبد الغفور على الترتيب.

“فيتو” التقت أحمد الشامى الذى تحدث عن كواليس مسلسل “رقم سري” الذى يشاركه البطولة فيه ياسمين رئيس وصدقى صخر وناردين فرج.. وتفاصيل أخرى متنوعة فى سياق هذا الحوار:

- من رشح أحمد الشامى للمشاركة فى “رقم سري” مع ياسمين رئيس، وهل واجهتك صعوبات أو تحديات؟

فى الحقيقة، شركة الإنتاج والمخرج هما من رشحاني، ولم تواجهنى أى مشاهد صعبة لأنى كنت أذاكر الشخصية وأحضر لها بشكل جيد.

- وماذا عن أهم كواليس المسلسل؟

سادت الكواليس حالة من البهجة والسعادة والتعاون، وهو ما انعكس على المنتج النهائي، وخرجت منه بعلاقات طيبة مع معظم أفراد العمل، حتى أننا نتمنى أن يجمعنا عمل آخر فى القريب العاجل.

- وما الشخصيات التى تريد أن تقدمها للجمهور؟ وهل لا تخشى من أدوار الشر؟

أتمنى أن أقدم أدوارًا كثيرة للجمهور ومختلفة، ولكن من المهم أن أحب العمل أولًا لكى أظهر بشكل يليق بى ويرضى الجمهور، وإذا كان هناك عمل جيد وعناصره متكاملة أوافق عليه على الفور.

وأرى أن أدوار الشر يحبها الجمهور ويتفاعل معها بشكل أكبر، وأهم شيء هو شكل الدور وأسلوب كتابته.

- وما رأيك فى صناعة المزيكا حاليًا؟

دعنا نتفق أن الفوضى سادت عددًا من المجالات فى الفترة الأخيرة، ومن بينها الموسيقى التى اقتحمها أشخاص غير دارسين وغير مقدرين للدور الحقيقى للموسيقى، ومن ثم كانت النتيجة الطبيعية الحالة التى نعيشها، إبعاد الدارسين والموهوبين، والتمكين لمن سواهم، لن يكون فى صالح الموسيقى.

- وماذا عن عودة فريق واما للتعاون من جديد؟

إذا وجدنا أغانى مناسبة على الفور سنقوم بتنفيذها والعمل عليها، بالإضافة إلى أننا إذا وجدنا سيناريو فيلم جيدًا فإننا سوف ننفذه أيضًا على الفور، نحن بدأنا سويًا ونجحنا سويًا، ونتطلع أن تجمعنا أعمال ناجحة فى الفترة المقبلة.

- هل عرض بعض المسلسلات خارج الماراثون الرمضانى يعطى فرصًا للمواهب؟

بالتأكيد، لأن طوال الوقت تشهد الساحة الفنية ظهور عدد من المواهب الذين يحتاجون فرصة واثنتين وثلاثة حتى يظهروا قدراتهم، وهذا قد لا يكون متاحًا فى الموسم الرمضاني، لأن له معايير خاصة تتعلق بالإعلانات وغيرها، ومن ثم فإن إتاحة الفرصة لهم خارج الموسم الرمضانى يعتبر أمرًا جيدًا.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"



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