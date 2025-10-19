الأحد 19 أكتوبر 2025
آسر يس يقرر تصوير مشاهد الأكشن لفيلم "إن غاب القط" بعد عودته من الجونة

آسر يس
آسر يس

تعاين سارة نوح مخرجة فيلم “إن غاب القط” الذي يقوم ببطولته الفنان آسر يس أماكن تصوير مشاهد الأكشن الخاصة بالعمل والتي من المقرر أن يقدمها بطل العمل بعد عودته من مهرجان الجونة.

وتشهد أحداث فيلم “إن غاب القط”، محاولة سرقة إحدى اللوحات العالمية الموجودة في متحف حضاري، ويعلم آسر يس الذي يعمل في المتحف بالأمر ويقوم بمطاردة السارقين.

واقتربت أسرة فيلم إن غاب القط من تصوير جميع مشاهد العمل، ويتبقى لهم أسبوع واحد فقط على انتهاء التصوير، حيث يواصل صناعه تصوير عدد من المشاهد الخارجية في الوقت الحالي. 

وتشهد أحداث فيلم “إن غاب القط” المقرر عرضه قريبا قصة حب بين محمد شاهين وأسماء جلال، المشاركين في بطولة العمل، كما يتعرضان للعديد من المواقف، ويتدخل آسر يس لحل الأزمة بينهما.

الفيلم يضم مجموعة مميزة من النجوم، بجانب آسر يس وكارمن بصيبص، ومنهم أسماء جلال، محمد شاهين، علي صبحي، سماح أنور، بالإضافة إلى عدد من الفنانين.

فيلم إن غاب القط

وفيلم "إن غاب القط" من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح  وإنتاج شركة Kay Oh pictures.

