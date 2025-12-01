حقيقة تقديم جزء ثان من مسلسل ورد وشوكولاتة

18 حجم الخط

مسلسل ورد وشوكولاتة، تردد عبر السوشيال ميديا وجود جزء ثان من العمل، وخاصة بعد أن جاءت نهايته عكس المتوقع لدى الجمهور، مما جعل البعض يشير إلى أن هناك جزء ثان من العمل.

وأكد أحد العاملين في الشركة المنتجة، أنه لا نية لإنتاج جزء ثان من مسلسل ورد وشوكولاتة الذي يقوم ببطولته الفنان محمد فراج والفنانة زينة، لأن أحداث العمل انتهت بالقبض عليه.

وأضاف: بالرغم من أن نهاية العمل مفتوحة إلا أن القصة انتهت، ولا داعي لسياسة المط والتطويل في أى عمل فنى.

تفاصيل مسلسل ورد وشوكولاتة

وكان ماندو العدل مخرج المسلسل قال في وقت سابق، إن تفاصيل المسلسل كانت كثيرة ومرهقة، إلا أن فريق العمل كان حريصا على أن تخرج حلقاته على مستوى احترافي، بجانب الاهتمام بكافة الجوانب الفنية والتقنية.

وأحدث المسلسل جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد عرض حلقة مقتل بطلة العمل “زينة”، على يد زوجها وصديقه، خاصة أن أحداث العمل تتشابه مع أحداث حقيقية لإحدى الجرائم التي وقعت مؤخرًا.

أبطال ورد وشيكولاتة

ويشارك في بطولة مسلسل "ورد وشوكولاتة" إلى جانب زينة ومحمد فراج، كل من مها نصار، ريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، محمد سليمان، عمرو مهدي، وبسام رجب، إضافة إلى مجموعة من الوجوه الشابة أبرزهم يوسف حشيش وآية سليم، والعمل من تأليف محمد رجاء، وإخراج ماندو العدل.

