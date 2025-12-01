الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

هدى الإتربي تنضم لأبطال مسلسل ست الحسن أمام هند صبري

هند صبري وهدى الأتربي،
هند صبري وهدى الأتربي، فيتو
18 حجم الخط

انضمت الفنانة هدى الأتربي لفريق عمل مسلسل “ست الحسن” الذى تقوم ببطولته الفنانة التونسية هند صبري،خلال الموسم الرمضاني لعام 2026 . 


وتعد هذه الخطوة مفاجأة لجمهورها خلال شهر رمضان، خاصة أنه دور مختلف تماما عن مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" أمام الفنان ياسر جلال الذي تشارك في بطولته في رمضان القادم.
 

وتعيش هدى الأتربي حالة انتعاشة فنية بين الدراما والسينما، خاصة أنها تنتظر عرض فيلم "بيج رامي" مع رامز جلال قريبا بالسينمات وأيضا انضمامها لفيلم “١٠١ مطافي” مع المنتج أحمد السبكي ويشارك في بطولته محمد عبد الرحمن توتا وأوس أوس وعبد الرحمن ظاظا ومن تأليف ضياء محمد وإخراج محمد أمين

يذكر أن ست الحسن هو اسم مبدئى لمسلسل الفنانة هند صبرى، المقرر عرضه على شاشات المتحدة فى رمضان المقبل، قصة عباس أبو الحسن، وسيناريو وحوارعمرو الدالى وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج المتحدة استديوز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هدي الاتربي هند صبري ست الحسن مسلسلات رمضان 2026 خالد سليم

مواد متعلقة

خالد سليم ينضم لأبطال مسلسل هند صبري الجديد

أحمد السقا يكشف تفاصيل عودته للمسرح مع هند صبري

الأكثر قراءة

موعد مباراة قطر وفلسطين في كأس العرب والقنوات الناقلة

السيسي يهنئ منتخب مصر للكاراتيه لذوي الاحتياجات الخاصة

الإسماعيلي في مهمة صعبة أمام حرس الحدود بكأس مصر

موعد مباراة تونس وسوريا في كأس العرب والقنوات الناقلة

مجرم حرب يلتمس العفو عن جرائمه

موعد مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في كأس مصر والقناة الناقلة

تفاصيل استبدال "التوكتوك" بسيارات بديلة بالقاهرة

تفاصيل العطل الفني في بنك مصر

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "التميمي" طبيب فلسطيني عاش بالقاهرة وابتكر علاجا للدغات الأفاعي

36 عاما على رحيل عائشة عبد الرحمن أول معلمة بالأزهر.. سر اختيارها لقب "بنت الشاطئ"

السيدة نفيسة، من هي؟ ولماذا لُقبت بـ"نفيسة العلم"؟ في ذكرى مولد صاحبة المقام

المزيد
الجريدة الرسمية
ads