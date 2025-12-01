هدى الإتربي تنضم لأبطال مسلسل ست الحسن أمام هند صبري

18 حجم الخط

انضمت الفنانة هدى الأتربي لفريق عمل مسلسل “ست الحسن” الذى تقوم ببطولته الفنانة التونسية هند صبري،خلال الموسم الرمضاني لعام 2026 .



وتعد هذه الخطوة مفاجأة لجمهورها خلال شهر رمضان، خاصة أنه دور مختلف تماما عن مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" أمام الفنان ياسر جلال الذي تشارك في بطولته في رمضان القادم.



وتعيش هدى الأتربي حالة انتعاشة فنية بين الدراما والسينما، خاصة أنها تنتظر عرض فيلم "بيج رامي" مع رامز جلال قريبا بالسينمات وأيضا انضمامها لفيلم “١٠١ مطافي” مع المنتج أحمد السبكي ويشارك في بطولته محمد عبد الرحمن توتا وأوس أوس وعبد الرحمن ظاظا ومن تأليف ضياء محمد وإخراج محمد أمين

يذكر أن ست الحسن هو اسم مبدئى لمسلسل الفنانة هند صبرى، المقرر عرضه على شاشات المتحدة فى رمضان المقبل، قصة عباس أبو الحسن، وسيناريو وحوارعمرو الدالى وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج المتحدة استديوز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.