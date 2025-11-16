خالد سليم ينضم لأبطال مسلسل هند صبري الجديد

18 حجم الخط

تعاقد الفنان خالد سليم على المشاركة في بطولة مسلسل الفنانة هند صبري الجديد، الذي لم يتم الاستقرار على اسمه حتى الآن، وينتمي المسلسل إلى الدراما الاجتماعي، الذي يناقش بعض القضايا الهامة.

ومن المفترض أن يتم البدء في تصوير المسلسل خلال الأسابيع القليلة القادمة تمهيدًا لعرضه في موسم دراما رمضان المقبل.

من جانب آخر عاد الفنان خالد سليم ليطل على جمهوره من جديد عبر بوابة "مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء"، حيث صعد إلى مسرح محكى القلعة بعد غياب دام أكثر من سبع سنوات.

وخطف سليم الأنظار بحضوره الطاغي وصوته الدافئ، مقدّمًا باقة من أجمل أغانيه التي رددها معه الجمهور بحماس كبير، وسط أجواء مبهرة جمعت بين عبق المكان التاريخي وروح الموسيقى.

وأكد خالد سليم سعادته البالغة بالعودة إلى هذا الصرح الفني العريق، معتبرًا أن الوقوف على مسرح القلعة يمثل له "شعورًا خاصًا لا يضاهيه أي مسرح آخر"، موجّهًا الشكر لجمهوره الذي ظل وفيًّا له طوال سنوات الغياب.

