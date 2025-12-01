الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أرملة إسماعيل الليثي تعلن عن تعرضها لأزمة جديدة بعد وفاة زوجها

ارملة اسماعيل الليثي
ارملة اسماعيل الليثي
18 حجم الخط

 

كشفت شيماء سعيد، أرملة المطرب إسماعيل الليثي، عن أزمة جديدة تعرضت لها مؤخرًا، وهي تحطم سيارتها الخاصة بعدما سقط عليها السقف الخرساني الخاص بجراج المنزل الذي تقيم به.

 

ونشرت شيماء مقطع فيديو من داخل الجراج، وأكدت خلاله أن تلك السيارة هي الشيء الوحيد الذي كانت تمتلكه بعد رحيل زوجها، وكانت تساعدها في الإنفاق على أطفالها، إلا أنها فوجئت بانهيار سقف العمارة التي تقيم بها بمنطقة الهرم، على سيارتها وخمس سيارات أخرى، وتسبب ذلك في تحطمهم بشكل كامل

 

من جانب آخر عبّرت الفنانة هند عاكف عن غضبها الشديد من انتشار شائعة تزعم زواجها سرًا من المطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها، وتمثل إساءة واضحة لها ولأسرة الفنان الراحل.


وأوضحت أن علاقتها بالمطرب إسماعيل الليثي لم تتجاوز حدود الزمالة قائلة: “إسماعيل الليثي زميل فاضل وأخ محترم.. كنت بلتقيه فقط في حفلات أو عزاءات، غير كده مفيش أي علاقة”.

هند عاكف ردا على شائعة زواجها من إسماعيل الليثي: “عيب قوي”

وانتقدت هند عاكف، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “كل الكلام” الذي يقدمه عمرو حافظ بقناة “الشمس” توقيت إطلاق الشائعة عقب وفاة الفنان مباشرة قائلة: “عيب قوي الراجل لسه ميت وتطلع إشاعات تسيء لزوجته وأسرته.. ذنبنا إيه نتجرح بالشكل ده؟”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسماعيل الليثي زوجة إسماعيل الليثي تنهار من البكاء ارملة اسماعيل الليثي شيماء سعيد ميكب ارتيست شيماء سعيد

الأكثر قراءة

التشكيل الرسمي لمباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في كأس مصر

التشكيل الرسمي لمباراة قطر وفلسطين في كأس العرب

وزير العدل يشهد افتتاح المؤتمر الـ21 لرؤساء إدارات وهيئات قضايا الدولة

تفاصيل استبدال "التوكتوك" بسيارات بديلة بالقاهرة

الأرصاد تحذر من انخفاض كبير في درجات الحرارة

سوريا تفوز على تونس بهدف خربين في افتتاح كأس العرب

حصاد مشاركات منتخب مصر في بطولة كأس العرب.. 9 انتصارات في 21 مباراة.. وحسام حسن يتصدر قائمة الهدافين

السيسي يهنئ منتخب مصر للكاراتيه لذوي الاحتياجات الخاصة

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل التثاؤب أثناء الصلاة وقراءة القرآن من علامات الحسد؟، أسامة قابيل يجيب (فيديو)

هل نشر الأذكار على مواقع التواصل الاجتماعي بدعة؟ الإفتاء ترد

تفسير حلم تسلق الجبل في المنام وعلاقته بمواجهة تحديات كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads