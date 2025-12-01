الإثنين 01 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

طرح البوستر الرسمي لفيلم "إن غاب القط"

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “إن غاب القط”، البوستر الرسمي للعمل، تمهيدا لعرضه بالسينمات، حيث من المفترض أن يعرض خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتشهد أحداث فيلم “إن غاب القط”، محاولة سرقة إحدى اللوحات العالمية الموجودة في متحف حضاري، ويعلم آسر ياسين الذي يعمل في المتحف بالأمر ويقوم بمطاردة السارقين.

وانتهت أسرة فيلم إن غاب القط من تصوير جميع مشاهد العمل، ودخل الفيلم مرحلة المونتاج حتى يكون جاهزا للعرض

أبطال فيلم إن غاب القط

وتشهد أحداث فيلم “إن غاب القط” المقرر عرضه قريبا قصة حب بين محمد شاهين وأسماء جلال، المشاركين في بطولة العمل، كما يتعرضان للعديد من المواقف، ويتدخل آسر ياسين لحل الأزمة بينهما.

الفيلم يضم مجموعة مميزة من النجوم، بجانب آسر ياسين وكارمن بصيبص، ومنهم أسماء جلال، محمد شاهين، علي صبحي، سماح أنور، بالإضافة إلى عدد من الفنانين.

فيلم إن غاب القط

وفيلم "إن غاب القط" من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح  وإنتاج شركة Kay Oh pictures.

إن غاب القط أبطال فيلم إن غاب القط آسر ياسين تصوير فيلم إن غاب القط اسماء جلال

