طرح البوستر الرسمي لفيلم "إن غاب القط"

18 حجم الخط

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “إن غاب القط”، البوستر الرسمي للعمل، تمهيدا لعرضه بالسينمات، حيث من المفترض أن يعرض خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتشهد أحداث فيلم “إن غاب القط”، محاولة سرقة إحدى اللوحات العالمية الموجودة في متحف حضاري، ويعلم آسر ياسين الذي يعمل في المتحف بالأمر ويقوم بمطاردة السارقين.

وانتهت أسرة فيلم إن غاب القط من تصوير جميع مشاهد العمل، ودخل الفيلم مرحلة المونتاج حتى يكون جاهزا للعرض

أبطال فيلم إن غاب القط

وتشهد أحداث فيلم “إن غاب القط” المقرر عرضه قريبا قصة حب بين محمد شاهين وأسماء جلال، المشاركين في بطولة العمل، كما يتعرضان للعديد من المواقف، ويتدخل آسر ياسين لحل الأزمة بينهما.

الفيلم يضم مجموعة مميزة من النجوم، بجانب آسر ياسين وكارمن بصيبص، ومنهم أسماء جلال، محمد شاهين، علي صبحي، سماح أنور، بالإضافة إلى عدد من الفنانين.

فيلم إن غاب القط

وفيلم "إن غاب القط" من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح وإنتاج شركة Kay Oh pictures.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.