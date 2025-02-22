السبت 22 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

نشوى مصطفى تستكمل تصوير دورها "سيد الناس" بعد اداء العمرة

نشوى مصطفى، فيتو
نشوى مصطفى، فيتو

عادت الفنانة نشوى مصطفى للوكيشن تصوير مسلسل سيد الناس، حيث تستكمل تصوير دورها بالعمل بعد  أداء العمرة عن زوجها الذي رحل عن عالمنا منذ عدة أسابيع. 

تصوير مشاهد مسلسل سيد الناس 

وتتواجد نشوى حاليا داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، لتصوير المشاهد الداخلية للمسلسل، بالديكور الرئيسي للعمل، وجمعت المشاهد بينها وبين الفنانة منة فضالي وريم مصطفى وسلوى عثمان وملك احمد زاهر. 

نشوى مصطفى 

وكان قد صرحت نشوى مصطفى لفيتو أنها لم تتجاوز أحزانها قعد وقاة زوجها، إلا أنها ملتزمة مع بعض الشركات والمخرجين بعقود ومواعيد فنية، لذلك كان لابد أن تعود لاستئناف نشاطها الفنية رغم حزنها الشديد على زوجها.

أبطال مسلسل سيد الناس 

يذكر أن مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد وريم مصطفى واحمد رزق واحمد زاهر ونشوى مصطفى ومن تأليف واخراج محمد سامي.

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نشوي مصطفي مسلسل سيد الناس الفنانة نشوي مصطفي منة فضالي عمرو سعد أبطال مسلسل سيد الناس

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