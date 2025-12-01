بعد مشاركته في 2 قهوة، أحمد الشامي يتعاقد على مسلسل مناعة

الإثنين 01 ديسمبر 2025
تعاقد النجم أحمد الشامي مؤخرًا  لأبطال مسلسل “مناعة ” والذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2026، وهو من بطولة هند صبري

 ويشارك في بطولة مسلسل مناعة بجانب هند صبري، خالد سليم، محمد أنور، أحمد الشامي سيناريو وحوار عمرو الدالي، وإخراج حسين المنباوي. 

 

آخر أعمال أحمد الشامي 

يذكر أن آخر أعمال أحمد الشامي مسلسل 2 قهوة، الذي يعرض حاليًا على قناة DMC ومنصة watch it.

وتدور أحداث مسلسل 2 قهوة حول يحيى الوكيل، شاب في أواخر الثلاثينات، وسيم ومن أصول صعيدية، انتقل إلى القاهرة لاستكمال دراسته الجامعية قبل أن يستقر فيها بشكل نهائي. يحيى يعمل كمقدم برنامج "توك شو" ناجح، لكن نجاحه المهني لا ينعكس بنفس القوة على حياته العاطفية، إذ يجد نفسه أمام تحديات جديدة عندما يتعرف على نيللي، فتاة أرستقراطية تمتلك كافيه راقيًا في الزمالك.

 

تتطور العلاقة بين يحيى ونيللي بسرعة، فالتفاهم والانسجام بينهما يظهر منذ اللحظة الأولى، ويكتشف كل منهما أنه يشبه الآخر في الكثير من التفاصيل، ومع مرور الوقت ينجذب يحيى أكثر لعالم نيللي الهادئ والمختلف، لكن عودة طليقته إلى حياته تقلب التوازن الذي بدأ في بنائه، وتضعه في مواقف أكثر تعقيدًا بين ماضيه وحبه الجديد.

 

أبطال مسلسل 2 قهوة

مسلسل 2 قهوة يضم مجموعة كبيرة من النجوم بينهم أحمد فهمي، مرام علي، احمد الشامي، محسن محيي الدين، نانسي صلاح، بسنت أبو باشا، إسماعيل فرغلي، باهر النويهي، حسناء سيف الدين، عمر رياض، كريم العمري، هبة الأباصيري، معتز حسين وغيرهم، العمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار، وإنتاج شركة أرت ميكر للمنتج أحمد عبد العاطي.

