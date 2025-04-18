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ثقافة وفنون

نشوى مصطفى تتذكر زوجها بكلمات مؤثرة: مش مستوعبة ومش مصدقة حتى الآن

نشوى مصطفى وزوجها،فيتو
نشوى مصطفى وزوجها،فيتو

كتبت الفنانة نشوى مصطفى منشورًا مؤثرًا عن زوجها الراحل، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، رغم من مرور قرابة الأربعة أشهر على رحيله إلا أنها لم تتجاوز أجزانها عليه حتى الآن.

وقالت نشوى خلال المنشور: “يااااااه على الدنيا من غيرك.. ياوجع قلبى وروحى وانت مش معايا.. كنت عايشة بوجودك متطمنة ومش حاملة هم..  ماانت اللي كنت حامل همنا وشايل عننا الصعب.. كنت رزقى الكبير وجودك كان دليل محبة ربنا ليا”.

 

وأضافت: “الأيام تقيلة وصعبة اوى ياعماد مش مستوعبة ومش مصدقة ومش فاهمة لحد دلوقتي، ادعو لى بالصبر  والثبات.. وادعو لزوجى لو تكرمتم ولكم ولامواتكم بالمثل ويزيد.. ربنا يرحم الحبايب اللي سبقونا ويرحمنا من وجع الفراق”.

 

مسلسل سيد الناس

 

يذكر أن الفنانة نشوى مصطفى شاركت في بطولة مسلسل “سيد الناس”، الذي عرض في سباق دراما رمضان الماضي، مع الفنان عمرو سعد وأحمد رزق وريم مصطفى ومنة فضالي وأحمد زاهر وسلوى عثمان ومن تأليف وإخراج محمد سامي. 

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