شاهد عيان يروي لحظات الرعب في حادث إسماعيل الليثي

روى مصطفى إبراهيم، أحد شهود العيان على حادث المطرب إسماعيل الليثي، تفاصيل اللحظات المأساوية للحادث الذي أودى بحياة المطرب وعدد من المواطنين، قائلًا: "سيارة ناجح وعلاء كانت ماشية بسرعة 90 جاية من القاهرة، وسواق إسماعيل الليثي كان ماشي بسرعة كبيرة جدًا، ومرة واحدة العربيتين خبطوا في بعض".

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "صبايا الخير" على قناة النهار مع الإعلامية ريهام سعيد:"أنا كنت ورا عربية علاء وأشرف، وشوفت الحادثة بعيني، عربية إسماعيل الليثي خبطت فيهم واتقلبت مرتين والمشهد كان مرعب للغاية، ونزلنا نحاول نساعد الناس، وكان مع إسماعيل الليثي 4 أشخاص، أما عربية ناجح وعلاء فكان فيها أشرف وزوجته".

"14 طفلًا يتيمًا".. ريهام سعيد تناشد وزارة التضامن

من جانبها، وجهت الإعلامية ريهام سعيد نداءً عاجلًا خلال البرنامج، مطالبة وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة التدخل لمساعدة الأطفال الـ14 الذين فقدوا آباءهم في الحادث.

وقالت:"الناس كلها اتكلمت عن وفاة إسماعيل الليثي، لكن محدش اتكلم عن الضحايا التانيين اللي ماتوا معاه، في 14 طفل أصبحوا أيتام بسبب السرعة الزايدة والإهمال".

وأضافت:"الأستاذ ناجح وعلاء عندهم 9 أطفال، والأستاذ أشرف عنده 5، يعني 14 طفل محتاجين دعم فوري من الدولة، أكيد وزارة التضامن مش هتسيبهم".

"السائق كان تحت تأثير المخدرات وقاد 12 ساعة متواصلة"

وكشفت ريهام سعيد تفاصيل جديدة بشأن التحقيقات، قائلة إن السائق اعترف بتعاطي مواد مخدرة لمواصلة العمل، مضيفة:

"السواق كان سايق لمدة 12 ساعة متواصلة، وده شيء غريب وغير إنساني، النيابة حبسته، والتهمة ممكن توصل لـ15 سنة سجن لو ثبتت عليه الجناية".

مأساة إنسانية خلفت جرحًا في قلوب الجميع

الحادث لم يكن مجرد واقعة مرورية عابرة، بل قصة مأساوية لأسرتين فقدتا أعمدتهما الأساسية، وأطفال وجدوا أنفسهم فجأة دون آباء، في وقت لا تزال فيه التحقيقات مستمرة لكشف تفاصيل الحادث المروع.

