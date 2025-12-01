بشرب سحلب ولابسة لكلوك، نشوى مصطفى ترد على شائعة وفاتها

18 حجم الخط

ردت الفنانة نشوى مصطفى على شائعة وفاتها من خلال منشور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتبت نشوى مصطفى قائلة: الناس اللى بتاكل عيش من الإشاعات - يعنى مرة إشاعة إنى اتوفيت ومرة إشاعة إنى اتخانقت مع زميلة فشتمتها فقبضوا عليا علشان شتمتها وسجنونى فى عنبر الخطيرين.

أضافت: آسفة فى اللى حقوله بس أى حد بيألف إشاعات أنتم ناس مش محترمين بجد، باطمن كل الناس اللي بتحبنى أنا فى بيتنا وبشرب سحلب ولابسة لكلوك وحقوم أصلى العشا وادعى على الناس اللى مش محترمين بتوع الاشاعات.

نشوى مصطفى تتذكر زوجها الراحل بكلمات مؤثرة

وفي وقت سابق كتبت الفنانة نشوى مصطفى منشورًا مؤثرًا عن زوجها الراحل، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، رغم من مرور قرابة الأربعة أشهر على رحيله إلا أنها لم تتجاوز أجزانها عليه حتى الآن.

وقالت نشوى خلال المنشور: “يااااااه على الدنيا من غيرك.. ياوجع قلبى وروحى وانت مش معايا.. كنت عايشة بوجودك متطمنة ومش حاملة هم.. ماانت اللي كنت حامل همنا وشايل عننا الصعب.. كنت رزقى الكبير وجودك كان دليل محبة ربنا ليا”.



وأضافت: “الأيام تقيلة وصعبة اوى ياعماد مش مستوعبة ومش مصدقة ومش فاهمة لحد دلوقتي، ادعو لى بالصبر والثبات.. وادعو لزوجى لو تكرمتم ولكم ولامواتكم بالمثل ويزيد.. ربنا يرحم الحبايب اللي سبقونا ويرحمنا من وجع الفراق”.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.