أخبار الحوادث اليوم: استشهاد وإصابة 3 رجال شرطة فى دشنا.. سقوط دجال كرموز بتهمة النصب .. أب يلقي بابنته من شرفة منزلها بسبب خطيبها
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:
أسفر عن استشهاد واصابة 3 رجال شرطة، تفاصيل اقتحام وكر تجارة المخدرات فى دشنا
كثفت الأجهزة الأمنية بقنا جهودها، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، لملاحقة تشكيل عصابي يترأسه شخص يُدعى “النحاس” لتجارة المواد المخدرة، ومطلوب ضبطه في عدة قضايا، وذلك عقب استشهاد معاون شرطة وإصابة ضابطين خلال حملة أمنية بنجع عتمان، قرية العزب المصري، مركز دشنا.
سقوط دجال كرموز بتهمة النصب على المواطنين بزعم العلاج الروحاني
تمكنت أجهزة الأمن بالإسكندرية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب على المواطنين والزعم بقدرته على العلاج الروحاني وممارسة أعمال الدجل.
أب يلقي بابنته من شرفة منزلها بشبرا الخيمة لرفضها فسخ خطبتها
استقبل مستشفي بشبرا الخيمة بالقليوبية، عاملة مقيمة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، مصابة بكدمات وكسر في أجزاء من جسدها بعد سقوطها من شرفة المنزل.
ما ينوب المخلص إلا الضرب، تفاصيل الاعتداء على شاب بسلاح أبيض في الدقهلية
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام شخصين بالتعدي بالضرب على شاب وإصابته بسلاح أبيض بإحدى مناطق محافظة الدقهلية.
حقيقة اعتداء رجال الشرطة على مواطن وإجباره على المشاركة بالحملات الانتخابية
نفت أجهزة الأمن بمديرية أمن بورسعيد، صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتداء رجال الشرطة على مواطن، وإجباره على المشاركة في الحملات الانتخابية.
الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى كفر الشيخ
تمكنت أجهزة الأمن بكفر الشيخ، من القبض على طرفى مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق الواقعة.
حيثيات حكم إلغاء إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب بدائرة الداخلة بالوادي الجديد
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى (موضوع)، برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبد المنعم فتحي عبد المنعم أحمد، وسعيد حامد شربيني، وعاطف محمود أحمد خليل، وعشم عبد الله خليل جاد الله، الحكم في الطعن رقم 5888 لسنة 72 ق عليا، المقدم من حمدي محمد حسن سليمان ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب بالوادي الجديد "بصفتيهما".
مصرع عنصر إجرامي وضبط مخدرات وأسلحة بـ 77 مليون جنيه بسوهاج
واصلت وزارة الداخلية جهودها المكثفة لتوجيه ضربات استباقية للبؤر الإجرامية المتورطة فى جلب وتجارة المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.
حيثيات حكم الإدارية العليا بإلغاء نتائج انتخابات النواب بالدائرة الثالثة بالأقصر
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي، رئيس مجلس الدولة، حكمها اليوم في الطعون رقم 5814 و6243 لسنة 72 ق عليا، المقدمين من محمد عبد المحسن محمد رضوان ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بإلغاء نتائج انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة بمحافظة الأقصر، ومقرها قسم شرطة إسنا، وإعادة الانتخابات بالنظام الفردي.
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على منح زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، في خطوة تعكس حرص الوزارة على تطبيق أعلى معايير الرعاية الإنسانية داخل السجون ومراكز الإصلاح.
الملاكم المتهم بضرب أسرة كاملة في بيفرلي هيلز يستأنف على حكم حبسه
تقدم محامي الملاكم المتهم بالتعدي على أسرة كاملة داخل كمبوند بيفرلي هيلز في الشيخ زايد، باستئناف على حكم حبسه 3 سنوات و6 أشهر بتهمة التعدي والإهمال.
مخالفات جسيمة، حيثيات حكم الإدارية العليا بإلغاء انتخابات الدائرة الثانية بأسيوط
أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بإلغاء انتخابات الدائرة الثانية بأسيوط ديروط والقوصية ومنفلوط وإعادة الانتخابات بها مرة آخرى.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا