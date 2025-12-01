18 حجم الخط

تمكنت أجهزة الأمن بكفر الشيخ، من القبض على طرفى مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق الواقعة.

الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى كفر الشيخ

تفاصيل الواقعة



تلقى مركز شرطة البرلس إخطارًا بحدوث مشاجرة بين طرف أول مكون من شخصين وطرف ثانٍ مكون من شخص واحد، جميعهم مقيمين بدائرة المركز، بسبب خلافات صداقة وخلال الواقعة، قام أحد أفراد الطرف الأول بالتلويح بسلاح أبيض كان بحوزته.

مشادة عتاب تتحول لمشاجرة بالأسلحة البيضاء

وتمكن رجال الشرطة من ضبط طرفي المشاجرة والأداة المستخدمة، وبمواجهتهم أقروا بحدوث الواقعة وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

