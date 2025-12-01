الإثنين 01 ديسمبر 2025
حوادث

الأمن يكشف ملابسات واقعة تعدٍ على طفل بالفيوم
تمكنت  أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم من متابعة واقعة تداول تعليق مصحوب بصور على أحد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر قائمة على النشر نتيجة قيام الزوجة الثانية لزوج شقيقتها المتوفاة بالتعدي على نجل شقيقتها.

تفاصيل الواقعة

تلقت قسم شرطة أول الفيوم إخطارًا من والدة القائمة على النشر، أفادت فيه بتعرض حفيدها للضرب على يد الزوجة الثانية لوالدهما، وطلبت اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الطفل وشقيقته.

 الإجراءات الأمنية والقانونية

تم استدعاء المتهمة (ربة منزل– مقيمة بدائرة القسم) وبمواجهتها أنكرت التعدي على الطفل، وأخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعاية نجلي زوجها، وضمان عدم التعرض لهما مستقبلًا.
 

وأحيلت القضية للنيابة العامة لتتولى التحقيق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

