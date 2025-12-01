الإثنين 01 ديسمبر 2025
حوادث

ضبط سائق لترويجه صواعق كهربائية وعصى صدمات وبخاخ غاز مسيل للدموع بشبرا الخيمة

نجحت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط سائق لترويجه أجهزة صواعق كهربائية وعصى صدمات وبخاخ غاز مسيل للدموع بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

ضبط سائق لترويجه صواعق كهربائية وعصى صدمات وبخاخ غاز مسيل للدموع بشبرا الخيمة
ضبط سائق لترويجه صواعق كهربائية وعصى صدمات وبخاخ غاز مسيل للدموع بشبرا الخيمة، فيتو

تفاصيل الواقعة

أفادت التحريات بتحديد هوية المتهم (سائق – مقيم بدائرة القسم)، وبحوزته 7 صواعق كهربائية، 2 بخاخ غاز مسيل للدموع، وهاتفان محمولان، وبفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تثبت نشاطه الإجرامي.

اعتراف المتهم والإجراءات القانونية

أقر المتهم بممارسته النشاط الإجرامي بقصد تحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة لاتخاذ ما يلزم.

 

وفي وقت سابق، واصلت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملاتها لمواجهة سرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية وجميع صور الخروج على القانون بالمحافظات.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية عن تحرير نحو 4 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي المقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

يذكر أن مجلس النواب وافق نهائيًّا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

ونص  مشروع القانون على أنه “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون”.

كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

