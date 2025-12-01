غرفة عمليات الشعب الجمهوري تتابع تصويت المصريين بالخارج في الدوائر الملغاة

18 حجم الخط

تواصل غرفة العمليات المركزية لحزب الشعب الجمهوري متابعة سير عملية التصويت للمصريين في الخارج، ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والخاصة بعدد 19 دائرة.

متابعة التصويت في انتخابات مجلس النواب

ويشرف على غرفة العمليات اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام للحزب، رئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، وأحمد الألفي الأمين المساعد لشؤون التنظيم والعضوية– أمين التنظيم المركزي للحزب، اللذان يتابعان بدقة التقارير الواردة من المصريين بالخارج بشأن الإجراءات التنظيمية داخل مقار الاقتراع.

التزام حزب الشعب الجمهوري بتوجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات

من جانبه، قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، إن الحزب حريص على الالتزام الكامل بتوجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات، ومتابعة كل ما يخص العملية الانتخابية بالدوائر التي شملها قرار الإلغاء، لضمان الشفافية ورصد أي ملاحظات تتعلق بسير التصويت في الخارج.

وتابع الأمين العام للحزب، أن غرفة العمليات تعتمد على آلية متابعة دقيقة تتضمن التواصل المستمر مع ممثلي الحزب بالخارج، وتحديث البيانات لحظة بلحظة، لضمان التعامل الفوري مع أي تطورات.

توثيق ملاحظات الشعب الجمهوري في شأن انتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة

وفي سياق متصل، أكد أحمد الألفي، أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة للتواصل مع المصريين بالخارج، وتلقي ملاحظاتهم، وتوثيقها بشكل رسمي، مشيرًا إلى أن دور الحزب في هذه المرحلة يركز على المتابعة الفنية والإجرائية فقط، وفق ما أتاحته الهيئة الوطنية.

وأضاف أمين التنظيم المركزي، أن التقارير الأولية تشير إلى انتظام العملية في معظم اللجان بالخارج، وسط التزام كبير من الناخبين، لافتًا إلى أن الحزب سيقدم تقريرًا شاملًا عقب انتهاء التصويت يتضمن أبرز الملاحظات التي رصدتها الغرفة.

انطلاق التصويت للمصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب

وانطلقت اليوم أعمال التصويت للمصريين في الخارج للدوائر الملغاة بمحافظات المرحلة الأولى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.