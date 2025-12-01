مصرع عنصر إجرامي وضبط مخدرات وأسلحة بـ 77 مليون جنيه بسوهاج

18 حجم الخط

واصلت وزارة الداخلية جهودها المكثفة لتوجيه ضربات استباقية للبؤر الإجرامية المتورطة فى جلب وتجارة المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام عدد من البؤر الإجرامية بعدة محافظات تضم عناصر شديدة الخطورة بجلب كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة بقصد الاتجار.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر بمشاركة قوات قطاع الأمن المركزى، وأسفر التعامل عن مصرع عنصر جنائى شديد الخطورة بمحافظة سوهاج، سبق الحكم عليه بالسجن والسجن المؤبد فى قضايا مخدرات وقتل وسرقة بالإكراه وحيازة سلاح بدون ترخيص، وذلك خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة.

كما أسفرت المداهمات عن ضبط باقى عناصر البؤر الإجرامية وبحوزتهم كميات ضخمة من المواد المخدرة تجاوزت 651 كيلو من أصناف متعددة شملت حشيش وشابو وهيدرو وهيروين وكوكايين، إضافة إلى 41 قطعة سلاح نارى بينها 6 بنادق آلية و21 بندقية خرطوش و8 فرد خرطوش و6 طبنجات. وقدرت القيمة المالية للمضبوطات المخدرة بنحو 77 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار الحملات الأمنية لاستهداف باقى العناصر الخطرة وقطع الطرق أمام مافيا الاتجار بالمخدرات والسلاح.

