حوادث

سقوط دجال كرموز بتهمة النصب على المواطنين بزعم العلاج الروحاني

سقوط دجال كرموز للنصب
سقوط دجال كرموز للنصب على المواطنين بزعم العلاج الروحاني
تمكنت  أجهزة الأمن بالإسكندرية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب على المواطنين والزعم بقدرته على العلاج الروحاني وممارسة أعمال الدجل.

 

أكدت تحريات  الإدارة العامة لحماية الآداب أن المتهم (عامل فني له معلومات جنائية– مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) استولى على أموال المواطنين عبر الترويج لنشاطه الإجرامي على مواقع التواصل الاجتماعي، بما يشمل تصوير مقاطع فيديو أثناء ممارسة أعمال الشعوذة لبثها وزيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

الأمن يكشف ملابسات واقعة تعدٍ على طفل بالفيوم

أب يلقي بابنته من شرفة منزلها بشبرا الخيمة لرفضها فسخ خطبتها

الإجراءات الأمنية

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وبحوزته هاتف محمول يحتوي على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي وأدوات مستخدمة في أعمال الدجل وبمواجهته اعترف بالنشاط المنسوب إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

