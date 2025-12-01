سقوط دجال كرموز بتهمة النصب على المواطنين بزعم العلاج الروحاني

18 حجم الخط

تمكنت أجهزة الأمن بالإسكندرية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب على المواطنين والزعم بقدرته على العلاج الروحاني وممارسة أعمال الدجل.

أكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب أن المتهم (عامل فني له معلومات جنائية– مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) استولى على أموال المواطنين عبر الترويج لنشاطه الإجرامي على مواقع التواصل الاجتماعي، بما يشمل تصوير مقاطع فيديو أثناء ممارسة أعمال الشعوذة لبثها وزيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

الإجراءات الأمنية

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وبحوزته هاتف محمول يحتوي على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي وأدوات مستخدمة في أعمال الدجل وبمواجهته اعترف بالنشاط المنسوب إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.