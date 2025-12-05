الجمعة 05 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رابطة الأندية تعلن إيقاف لاعبي بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية

محمود زالاكا لاعب
محمود زالاكا لاعب بيراميدز، فيتو
18 حجم الخط

 أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات مباراة كهرباء الإسماعيلية وبيراميدز أف سي المؤجلة من الجولة الثامنة للمرحلة الأولى، وذلك طبقًا للائحة مسابقة الدوري المصري “دوري nile” ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2025-2026.

إيقاف وتغريم محمد أوناجم 

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

إيقاف محمد أوناجم، لاعب فريق كهرباء الإسماعيلية، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

توقيع غرامة مالية على فريق كهرباء الإسماعيلية قيمتها 50 ألف جنيه ط، وذلك بسبب حصول اللاعبين على عدد ستة بطاقات في نفس المباراة.

إيقاف وتغريم لاعب بيراميدز زالاكا

إيقاف محمود عبد الحفيظ محمد عبد الصبور “زالاكا”، لاعب فريق بيراميدز، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري nile لموسم 2025-2026، الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رابطة الأندية كهرباء الاسماعيلية بيراميدز الدوري المصري محمد اوناجم زالاكا

مواد متعلقة

بدون راحة، بيراميدز يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة بتروجيت بالدوري (صور)

رفع الحمل البدني في مران الزمالك استعدادا لمواجهة كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري، محمد الشيبي رجل مباراة بيراميدز أمام كهرباء الإسماعيلية

رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات المصري بكأس عاصمة مصر

الأكثر قراءة

"بث مباشر" قرعة كأس العالم 2026

بدء توافد نجوم العالم على حفل قرعة كأس العالم 2026 (صور)

أول ظهور لـ تامر حسني بعد وعكته الصحية الأخيرة (فيديو)

كيف يتصدى المصري الديمقراطي لمعركة زيادات الإيجارات الزراعية؟

القبض على طالب بالمرج بعد تصويره فيديو استعراض بسلاح أبيض

وصول حسام وإبراهيم حسن لـ حفل سحب قرعة كأس العالم ٢٠٢٦ بأمريكا

ما دلائل عصمة النبي من أفعال الجاهلية قبل البعثة؟ الإفتاء ترد بالدليل

تشديدات أمنية قبل قرعة كأس العالم 2026 في واشنطن

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الزمالك في كأس الرابطة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما دلائل عصمة النبي من أفعال الجاهلية قبل البعثة؟ الإفتاء ترد بالدليل

وزير الأوقاف السابق: بيع الطعام الفاسد جريمة كبرى ترقى للقتل العمد

تفسير رؤية النعناع في المنام وعلاقتها بتحقيق مكاسب مادية كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads