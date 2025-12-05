رابطة الأندية تعلن إيقاف لاعبي بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية

18 حجم الخط

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات مباراة كهرباء الإسماعيلية وبيراميدز أف سي المؤجلة من الجولة الثامنة للمرحلة الأولى، وذلك طبقًا للائحة مسابقة الدوري المصري “دوري nile” ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2025-2026.

إيقاف وتغريم محمد أوناجم

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

إيقاف محمد أوناجم، لاعب فريق كهرباء الإسماعيلية، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

توقيع غرامة مالية على فريق كهرباء الإسماعيلية قيمتها 50 ألف جنيه ط، وذلك بسبب حصول اللاعبين على عدد ستة بطاقات في نفس المباراة.

إيقاف وتغريم لاعب بيراميدز زالاكا

إيقاف محمود عبد الحفيظ محمد عبد الصبور “زالاكا”، لاعب فريق بيراميدز، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري nile لموسم 2025-2026، الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.