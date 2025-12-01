الإثنين 01 ديسمبر 2025
حوادث

ضبط عامل اعتدى على قطة بالشرقية

المتهم
المتهم
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام أحد الأشخاص بالتعدي على قطة، مستخدمًا عصا خشبية في محافظة الشرقية.

الأمن يكشف تفاصيل فيديو الاعتداء على قطة بالشرقية وضبط الجاني

وبالفحص تبيّن عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أنه تم تحديد هوية مرتكبها، وهو عامل مقيم بدائرة مركز شرطة كفر صقر. وقد تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الاعتداء بدعوى دخول القطة إلى مسكنه وعبثها ببعض المحتويات.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة في إطار حرص وزارة الداخلية على التعامل الفوري مع ما يُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي من وقائع تمس السلم والأمن المجتمعي.

