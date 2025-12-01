ضبط عامل اعتدى على قطة بالشرقية

18 حجم الخط

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام أحد الأشخاص بالتعدي على قطة، مستخدمًا عصا خشبية في محافظة الشرقية.

الأمن يكشف تفاصيل فيديو الاعتداء على قطة بالشرقية وضبط الجاني

وبالفحص تبيّن عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أنه تم تحديد هوية مرتكبها، وهو عامل مقيم بدائرة مركز شرطة كفر صقر. وقد تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الاعتداء بدعوى دخول القطة إلى مسكنه وعبثها ببعض المحتويات.

فيديو الاعتداء على قطة بالشرقية وضبط الجاني

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة في إطار حرص وزارة الداخلية على التعامل الفوري مع ما يُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي من وقائع تمس السلم والأمن المجتمعي.

