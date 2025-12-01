الإثنين 01 ديسمبر 2025
القبض على 3 مسجلين خطر لبيعهم المخدرات بالوراق

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط 3 عناصر إجرامية ظهروا في فيديو أثناء بيعهم المواد المخدرة بمنطقة وراق العرب بالجيزة.

وكشفت التحريات ملابسات مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أظهرت قيام هؤلاء الأشخاص بترويج المخدرات بالمنطقة.

تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وعددهم 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، وبحوزتهم كمية من مخدر الآيس، وأقرّوا بحيازتها بقصد الإتجار، وتحصّلوا عليها من عنصرين إجراميين آخرين تم ضبطهما أيضًا، وبحوزتهما فرد خرطوش وكمية من مخدر الآيس والهيروين.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتهمين.

ضبط 3 سيارات لعبورها من مكان مخالف بمطروح

وفي سياق اخر، كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر قيام بعض قائدي السيارات بالعبور من مكان غير مخصص على أحد الطرق السريعة بمطروح، ما عرّض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

ضبط سائق لترويجه صواعق كهربائية وعصى صدمات وبخاخ غاز مسيل للدموع بشبرا الخيمة

محافظ الدقهلية بعد ضبط 15 مخالفة بالمخابز: لن نسمح بأي تلاعب يمس قوت المواطن

تمكنت التحريات من تحديد وضبط السيارات الظاهرة في الفيديو وعددها 3 سيارات "سارية التراخيص" مع قائديها، وأقروا بارتكاب الواقعة بهدف اختصار الطريق. وتم التحفظ على السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائديها.
 

