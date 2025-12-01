أب يلقي بابنته من شرفة منزلها بشبرا الخيمة لرفضها فسخ خطبتها

18 حجم الخط

استقبل مستشفي بشبرا الخيمة بالقليوبية، عاملة مقيمة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، مصابة بكدمات وكسر في أجزاء من جسدها بعد سقوطها من شرفة المنزل.

تفاصيل الواقعة

أوضحت التحقيقات أن المصابة اتهمت والدها بالاعتداء عليها بالضرب ودفعها من شرفة الشقة بالطابق الثالث ،بسبب خلافات أسرية ورغبته في إنهاء خطبتها.

وعند مواجهته، أقر والدها، سائق "توك توك" وله معلومات جنائية، بصحة ما ورد.

الإجراءات القانونية



تمكن رجال الشرطة مديرية أمن القليوبية من ضبط والد المصابة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحقيق مستمر بمعرفة النيابة العامة.

