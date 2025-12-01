ما ينوب المخلص إلا الضرب، تفاصيل الاعتداء على شاب بسلاح أبيض في الدقهلية

18 حجم الخط

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام شخصين بالتعدي بالضرب على شاب وإصابته بسلاح أبيض بإحدى مناطق محافظة الدقهلية.

ماينوب المخلص إلا الضرب... الأمن يكشف ملابسات فيديو اعتداء بسلاح أبيض في الدقهلية

فيديو اعتداء بسلاح أبيض في الدقهلية

وبالفحص تبين، تلقى مركز شرطة الجمالية بلاغًا من طالب مقيم بدائرة المركز، أفاد بتعرضه للاعتداء بالسب والضرب باستخدام سلاح أبيض من قِبل طالبين "لهما معلومات جنائية" يقيمان بدائرة المركز، ما أسفر عن إصابته بجرح قطعى بالوجه، وذلك عقب تدخله لفض مشاجرة نشبت بين المتهمين وآخرين.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة كما ظهر بالفيديو، وأقرا بتخلصهما من السلاحين المستخدمين فى الاعتداء بإلقائهما داخل أحد المصارف المائية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية متابعة ما يُنشر عبر مواقع التواصل لضبط مرتكبي الوقائع المماثلة وحماية المواطنين.

