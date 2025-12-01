ما ينوب المخلص إلا الضرب، تفاصيل الاعتداء على شاب بسلاح أبيض في الدقهلية

الإثنين 01 ديسمبر 2025
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام شخصين بالتعدي بالضرب على شاب وإصابته بسلاح أبيض بإحدى مناطق محافظة الدقهلية. 

ماينوب المخلص إلا الضرب... الأمن يكشف ملابسات فيديو اعتداء بسلاح أبيض في الدقهلية
ماينوب المخلص إلا الضرب... الأمن يكشف ملابسات فيديو اعتداء بسلاح أبيض في الدقهلية

 فيديو اعتداء بسلاح أبيض في الدقهلية

وبالفحص تبين، تلقى مركز شرطة الجمالية بلاغًا من طالب مقيم بدائرة المركز، أفاد بتعرضه للاعتداء بالسب والضرب باستخدام سلاح أبيض من قِبل طالبين "لهما معلومات جنائية" يقيمان بدائرة المركز، ما أسفر عن إصابته بجرح قطعى بالوجه، وذلك عقب تدخله لفض مشاجرة نشبت بين المتهمين وآخرين.

مصرع عنصر إجرامي وضبط مخدرات وأسلحة بـ 77 مليون جنيه بسوهاج

فيديو سرقة داخل عيادة يقود الشرطة لضبط لص الهواتف بالقاهرة

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة كما ظهر بالفيديو، وأقرا بتخلصهما من السلاحين المستخدمين فى الاعتداء بإلقائهما داخل أحد المصارف المائية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية متابعة ما يُنشر عبر مواقع التواصل لضبط مرتكبي الوقائع المماثلة وحماية المواطنين.

