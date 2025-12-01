الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

بمناسبة اليوم العالمي
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان… زيارة استثنائية لنزلاء
18 حجم الخط

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على منح زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، في خطوة تعكس حرص الوزارة على تطبيق أعلى معايير الرعاية الإنسانية داخل السجون ومراكز الإصلاح.

 زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

وجاء هذا القرار ضمن حملة وزارة الداخلية لتأكيد اهتمامها بتوفير الدعم الكامل للنزلاء والنزيلات، حيث تقرر منح جميع النزلاء زيارة استثنائية خلال الفترة من السبت 13 /12 /2025 حتى الثلاثاء 6 /1 /2026، بما يتيح لهم فرصة الالتقاء بأسرهم وتجديد الروابط الأسرية في إطار بيئة آمنة ومنظمة.

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

وتأتي هذه الزيارة في سياق سياسة عقابية حديثة تتبناها وزارة الداخلية، تركز على الرعاية والتأهيل وإعادة الدمج الاجتماعي للنزلاء، مع مراعاة حقوق الإنسان وتعزيز القيم الإنسانية داخل مراكز الإصلاح. وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي أيضًا لتعزيز الشفافية والتواصل مع المجتمع، وإبراز حرصها على تطبيق أعلى معايير الإنسانية والعدالة داخل المؤسسات العقابية.

أخطاء يقع فيها البعض عند العثور على طفل تائه، تعرف عليها

ضبط سائق لترويجه صواعق كهربائية وعصى صدمات وبخاخ غاز مسيل للدموع بشبرا الخيمة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اليوم العالمى لحقوق الانسان وزارة الداخلية زيارة استثنائية مراكز الاصلاح والتأهيل حقوق النزلاء السياسة العقابية الحديثة الرعاية والتأهيل لقاء الأسر دعم النزلاء تعزيز القيم الإنسانية إعادة الدمج الاجتماعي معايير السجون الإنسانية

مواد متعلقة

القبض على 3 مسجلين خطر لبيعهم المخدرات بالوراق

ضبط سائق لترويجه صواعق كهربائية وعصى صدمات وبخاخ غاز مسيل للدموع بشبرا الخيمة

إصابة عامل بوابل من الرصاص في مشاجرة مع مزارع بالمنيا

حملات على الأسواق تضبط 10 أطنان دقيق مدعم و9 ملايين جنيه حصيلة النقد الأجنبي

ضبط 123 ألف مخالفة مرورية و93 حالة تعاطى مخدرات بين السائقين

القبض على متهمين بسرقة مبرد مياه في بني سويف

في لفتة إنسانية، أمن الفيوم ينقذ قطة محتجزة داخل محل مغلق

حالة المرور اليوم، كثافات متحركة بمحاور وشوارع وسط البلد

الأكثر قراءة

موعد مباراة قطر وفلسطين في كأس العرب والقنوات الناقلة

مجرم حرب يلتمس العفو عن جرائمه

الإسماعيلي في مهمة صعبة أمام حرس الحدود بكأس مصر

السيسي يهنئ منتخب مصر للكاراتيه لذوي الاحتياجات الخاصة

تفاصيل استبدال "التوكتوك" بسيارات بديلة بالقاهرة

موعد مباراة تونس وسوريا في كأس العرب والقنوات الناقلة

موعد مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في كأس مصر والقناة الناقلة

تفاصيل العطل الفني في بنك مصر

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "التميمي" طبيب فلسطيني عاش بالقاهرة وابتكر علاجا للدغات الأفاعي

36 عاما على رحيل عائشة عبد الرحمن أول معلمة بالأزهر.. سر اختيارها لقب "بنت الشاطئ"

السيدة نفيسة، من هي؟ ولماذا لُقبت بـ"نفيسة العلم"؟ في ذكرى مولد صاحبة المقام

المزيد
الجريدة الرسمية
ads