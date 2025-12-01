بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

18 حجم الخط

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على منح زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، في خطوة تعكس حرص الوزارة على تطبيق أعلى معايير الرعاية الإنسانية داخل السجون ومراكز الإصلاح.

زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

وجاء هذا القرار ضمن حملة وزارة الداخلية لتأكيد اهتمامها بتوفير الدعم الكامل للنزلاء والنزيلات، حيث تقرر منح جميع النزلاء زيارة استثنائية خلال الفترة من السبت 13 /12 /2025 حتى الثلاثاء 6 /1 /2026، بما يتيح لهم فرصة الالتقاء بأسرهم وتجديد الروابط الأسرية في إطار بيئة آمنة ومنظمة.

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

وتأتي هذه الزيارة في سياق سياسة عقابية حديثة تتبناها وزارة الداخلية، تركز على الرعاية والتأهيل وإعادة الدمج الاجتماعي للنزلاء، مع مراعاة حقوق الإنسان وتعزيز القيم الإنسانية داخل مراكز الإصلاح. وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي أيضًا لتعزيز الشفافية والتواصل مع المجتمع، وإبراز حرصها على تطبيق أعلى معايير الإنسانية والعدالة داخل المؤسسات العقابية.

