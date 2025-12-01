أسفر عن استشهاد واصابة 3 رجال شرطة، تفاصيل اقتحام وكر تجارة المخدرات فى دشنا

18 حجم الخط

كثفت الأجهزة الأمنية بقنا جهودها، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، لملاحقة تشكيل عصابي يترأسه شخص يُدعى “النحاس” لتجارة المواد المخدرة، ومطلوب ضبطه في عدة قضايا، وذلك عقب استشهاد معاون شرطة وإصابة ضابطين خلال حملة أمنية بنجع عتمان، قرية العزب المصري، مركز دشنا.

المتهم الرئيسي فتح النيران على الشرطة فور اقترابها

أثناء اقتحام القوات الأمنية وكرًا لتجارة المخدرات، فوجئت بإطلاق كثيف للنيران من عناصر التشكيل العصابي. وأسفر تبادل إطلاق النار عن:

استشهاد معاون الشرطة: محمود البدري من قوات أمن قنا، ومقيم بمحافظة سوهاج.



إصابة الرائد: لؤى عبد العزيز حسن 33 سنة من نجع حمادي، بطلق ناري في الفخذ الأيسر.



إصابة النقيب: عبدالعزيز محمد عبدالعزيز 30 عامًا من قوة الأمن المركزي، بطلق ناري في الذراع الأيسر.

تم نقل المصابين لتلقي الرعاية الطبية في مستشفى قنا الجامعي، بينما جرى نقل جثمان معاون الشرطة إلى مشرحة المستشفى

.

التحقيقات: الشرطة اقتحمت وكرًا لتجارة المخدرات لتفاجئ بإطلاق كثيف للنيران

وتعمل أجهزة الأمن على ملاحقة بعض الخارجين عن القانون والمطلوبين أمنيًا على ذمة قضايا.



تواصل الأجهزة الأمنية عملياتها لملاحقة باقي عناصر التشكيل العصابي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

