الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

أسفر عن استشهاد واصابة 3 رجال شرطة، تفاصيل اقتحام وكر تجارة المخدرات فى دشنا

تفاصيل اقتحام الشرطة
تفاصيل اقتحام الشرطة وكرًا لتجارة المخدرات فى دشنا واستشهاد
18 حجم الخط

كثفت الأجهزة الأمنية بقنا جهودها، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، لملاحقة تشكيل عصابي يترأسه شخص يُدعى “النحاس” لتجارة المواد المخدرة، ومطلوب ضبطه في عدة قضايا، وذلك عقب استشهاد معاون شرطة وإصابة ضابطين خلال حملة أمنية بنجع عتمان، قرية العزب المصري، مركز دشنا.

سقوط دجال كرموز بتهمة النصب على المواطنين بزعم العلاج الروحاني

الأمن يكشف ملابسات واقعة تعدٍ على طفل بالفيوم

 

 

المتهم الرئيسي فتح النيران على الشرطة فور اقترابها 

 

أثناء اقتحام القوات الأمنية وكرًا لتجارة المخدرات، فوجئت بإطلاق كثيف للنيران من عناصر التشكيل العصابي. وأسفر تبادل إطلاق النار عن:

استشهاد معاون الشرطة: محمود البدري من قوات أمن قنا، ومقيم بمحافظة سوهاج.
 

إصابة الرائد: لؤى عبد العزيز حسن 33 سنة من نجع حمادي، بطلق ناري في الفخذ الأيسر.
 

إصابة النقيب: عبدالعزيز محمد عبدالعزيز 30 عامًا من قوة الأمن المركزي، بطلق ناري في الذراع الأيسر.

تم نقل المصابين لتلقي الرعاية الطبية في مستشفى قنا الجامعي، بينما جرى نقل جثمان معاون الشرطة إلى مشرحة المستشفى

.

التحقيقات: الشرطة اقتحمت وكرًا لتجارة المخدرات لتفاجئ بإطلاق كثيف للنيران 

وتعمل أجهزة الأمن على ملاحقة بعض الخارجين عن القانون والمطلوبين أمنيًا على ذمة قضايا.


تواصل الأجهزة الأمنية عملياتها لملاحقة باقي عناصر التشكيل العصابي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قنا دشنا مداهمة أمنية استشهاد معاون شرطة إصابة ضباط تبادل اطلاق نار تجارة المخدرات الأمن المركزى النيابة العامة

مواد متعلقة

سقوط دجال كرموز بتهمة النصب على المواطنين بزعم العلاج الروحاني

الأمن يكشف ملابسات واقعة تعدٍ على طفل بالفيوم

أب يلقي بابنته من شرفة منزلها بشبرا الخيمة لرفضها فسخ خطبتها

حقيقة اعتداء رجال الشرطة على مواطن وإجباره على المشاركة بالحملات الانتخابية

الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى كفر الشيخ

ضبط عامل اعتدى على قطة بالشرقية

ما ينوب المخلص إلا الضرب، تفاصيل الاعتداء على شاب بسلاح أبيض في الدقهلية

مصرع عنصر إجرامي وضبط مخدرات وأسلحة بـ 77 مليون جنيه بسوهاج

الأكثر قراءة

كأس مصر، الإسماعيلي يتعادل مع حرس الحدود 1/1 في الشوط الأول

أسفر عن استشهاد واصابة 3 رجال شرطة، تفاصيل اقتحام وكر تجارة المخدرات فى دشنا

الجامع الأموي في حلب وأسماؤه وسر بنائه

وزير العدل يشهد افتتاح المؤتمر الـ21 لرؤساء إدارات وهيئات قضايا الدولة

التشكيل الرسمي لمباراة قطر وفلسطين في كأس العرب

حميد الشاعري يهنئ مدين على أغنية بعد فراقك ويعلن التعاون معه في عمل جديد

استشهاد معاون شرطة وإصابة ضابطين خلال حملة أمنية في قنا

التشكيل الرسمي لمباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في كأس مصر

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأموي في حلب وأسماؤه وسر بنائه

متى تكون زينة المرأة مباحة وما ضوابطها الشرعية ؟،أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

كيف أحصن نفسي من الحسد؟، عالم أزهري يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads