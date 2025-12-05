المغرب يسقط في فخ التعادل السلبي أمام عمان في كأس العرب

18 حجم الخط

انتهت مباراة منتخب عمان مع نظيره منتخب المغرب، بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع بينهما، اليوم الجمعة، على ملعب استاد المدينة التعليمية في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب.

وتعرض عبد الرزاق حمدالله لاعب منتخب المغرب للطرد في الدقيقة 53 بعد تدخل قوي علي لاعب عمان.

وبتلك النتيجة يحتل المغرب صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بينما يأتي منتخب عمان في المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة.

وتضم المجموعة الثانية في كأس العرب 2025 إلى جانب عمان والمغرب، كلا من السعودية، وجزر القمر.

تشكيل عمان أمام المغرب

تشكيل المغرب أمام عمان

وكان المنتخب المغربي بقيادة المدرب طارق السكتيوي حقق الفوز في الجولة الأولى على منتخب جزر القمر بنتيجة 3-1.

بينما خسر المنتخب العماني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش أمام السعودية 2-1 في الجولة الأولى.

وكان طارق السكتيوي، مدرب المنتخب المغربي، أكد أن فريقه يدخل مواجهة عُمان بهدف واحد وهو تحقيق الفوز لضمان التأهل إلى الدور القادم من بطولة كأس العرب، مشددًا على أن اللاعبين يدركون تمامًا حجم المسؤولية الواقعة على عاتقهم في الدفاع عن سمعة الكرة المغربية.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، تحدث السكتيوي بثقة حول قدرات المدربين العرب والأفارقة، قائلًا: “ما الذي يمنع المدرب العربي أو الأفريقي من أن يكون أفضل من المدرب الأوروبي أو المدرب الأمريكي اللاتيني؟ نحن مَن ينبغي علينا أن نغير نظرتنا للأمور”.

وأوضح مدرب المغرب أن المنافسة عالية المستوى تتطلب جاهزية كاملة للعناصر، مضيفًا: “في بطولة بهذا الحجم، أي مدرب يتمنى أن يمتلك جميع لاعبيه، لكننا نفتقد يوسف مهري وأشرف بن شرقي وحمزة هنوري بسبب الإصابة”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.