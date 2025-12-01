الإثنين 01 ديسمبر 2025
حوادث

في لفتة إنسانية، أمن الفيوم ينقذ قطة محتجزة داخل محل مغلق

أمن الفيوم ينقذ قطة
أمن الفيوم ينقذ قطة محتجزة داخل محل مغلق، فيتو
نجحت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم في تنفيذ تدخل إنساني سريع، حيث تمكنت من إنقاذ قطة كانت محتجزة داخل أحد المحال المغلقة بدائرة قسم شرطة أول الفيوم.

أمن الفيوم ينقذ قطة محتجزة داخل محل مغلق

تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ ورد  للأجهزة الأمنية يفيد بسماع صوت قطة عالٍ قادم من داخل محل مغلق.

 انتقلت قوة من الشرطة إلى المكان، وتم فتح المحل بحرص وإنقاذ القطة دون أي أضرار بالممتلكات.

 لفتة إنسانية نالت استحسان المواطنين

وقد لاقى هذا التصرف إشادة واسعة من المواطنين الذين عبّروا عن تقديرهم للجهود الإنسانية التي تبذلها  أجهزة وزارة الداخلية في التعامل مع المواقف المختلفة بروح من الرحمة والمسؤولية المجتمعية.

