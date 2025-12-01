الإثنين 01 ديسمبر 2025
حوادث

فيديو سرقة داخل عيادة يقود الشرطة لضبط لص الهواتف بالقاهرة

الداخلية تكشف ملابسات سرقة هاتف من عيادة طبية بالقاهرة
 كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو وصور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول بطريقة المغافلة من إحدى العيادات الطبية بالقاهرة.

وبالفحص والتحريات، تم تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وهو سائق "له معلومات جنائية – مقيم بالقاهرة"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، إضافة إلى واقعتين أخريين بنفس الأسلوب. وتم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها.

واتخذت الجهات الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، مع استمرار الحملات الأمنية لرصد وضبط مرتكبي الجرائم المشابهة وحماية المواطنين من الوقوع ضحايا.
 

سرقة هواتف القاهرة وزارة الداخلية الامن العام جرائم السرقة مغافلة ضبط متهم عيادة طبية التحريات الأمنية حماية المواطنين المجرمين المعلومات الجنائية

