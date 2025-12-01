فيديو سرقة داخل عيادة يقود الشرطة لضبط لص الهواتف بالقاهرة

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو وصور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول بطريقة المغافلة من إحدى العيادات الطبية بالقاهرة.

الداخلية تكشف ملابسات سرقة هاتف من عيادة طبية بالقاهرة

وبالفحص والتحريات، تم تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وهو سائق "له معلومات جنائية – مقيم بالقاهرة"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، إضافة إلى واقعتين أخريين بنفس الأسلوب. وتم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها.

واتخذت الجهات الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، مع استمرار الحملات الأمنية لرصد وضبط مرتكبي الجرائم المشابهة وحماية المواطنين من الوقوع ضحايا.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.