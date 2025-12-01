ضبط شخصين لممارستهما أعمال الفجور باستخدام تطبيقات هاتفية بالقاهرة

18 حجم الخط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة وحماية المجتمع من الانحرافات السلوكية.

كشفت التحريات قيام شخصين باستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة أعمال الفجور للراغبين دون تمييز، مستغلين التكنولوجيا الحديثة للوصول إلى أكبر عدد من العملاء بطريقة سرية ومباشرة.

وأكدت التحريات أن المتهمين كانا ينشران إعلانات ترويجية ويستقبلان طلبات الراغبين في ممارسات مخالفة للآداب، وهو ما يندرج تحت الجرائم الإلكترونية ويشكل خطورة على المجتمع، خاصة مع استهدافهم لفئات متعددة دون مراعاة القيم الأخلاقية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين بنطاق محافظة القاهرة، وبحوزتهما 3 هواتف محمولة تحتوي على دلائل تثبت نشاطهما الإجرامي من محادثات وملفات رقمية توثق تعاملاتهما في هذا المجال. وبمواجهتهما اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة كما هو موضح في التحريات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات، مع استمرار الحملات الأمنية لملاحقة كل من يحاول استغلال التكنولوجيا في ارتكاب الجرائم المخالفة للآداب العامة، وتأكيد حرص وزارة الداخلية على حماية المجتمع والحفاظ على قيمه الأخلاقية.



