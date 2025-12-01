الإثنين 01 ديسمبر 2025
حوادث

حقيقة اعتداء رجال الشرطة على مواطن وإجباره على المشاركة بالحملات الانتخابية

حقيقة اعتداء رجال
حقيقة اعتداء رجال الشرطة على مواطن وإجباره على المشاركة
نفت  أجهزة الأمن بمديرية أمن بورسعيد، صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتداء رجال الشرطة على مواطن، وإجباره على المشاركة في الحملات الانتخابية.

 

 

تفاصيل الواقعة


تعود  تفاصيل الواقعة عندما تداولت إحدى السيدات منشورًا مدعومًا بصور تزعم فيه أن زوجها تعرض للضرب، وأُخذ لقسم شرطة المناخ بسبب رفضه المشاركة في الحملات الانتخابية. 

وبالفحص تبين أن زوج الشاكية، مالك مقهى ومقيم بدائرة قسم شرطة المناخ، كان بتاريخ 29 نوفمبر تحت المراقبة القانونية، وتم ضبطه داخل مقهاه وبحوزته كمية من مخدر البودر بقصد الاتجار، وهو ما أقر به عند مواجهته.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الزوج، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، كما بدأت السلطات اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشاكية لادعائها الكاذب.

قسم شرطة المناخ النيابة العامة الحملات الانتخابية التحقيق في الواقعة أجهزة الأمن بمديرية أمن بورسعيد اعتداء رجال الشرطة

