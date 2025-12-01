حقيقة اعتداء رجال الشرطة على مواطن وإجباره على المشاركة بالحملات الانتخابية

18 حجم الخط

نفت أجهزة الأمن بمديرية أمن بورسعيد، صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتداء رجال الشرطة على مواطن، وإجباره على المشاركة في الحملات الانتخابية.

تفاصيل الواقعة



تعود تفاصيل الواقعة عندما تداولت إحدى السيدات منشورًا مدعومًا بصور تزعم فيه أن زوجها تعرض للضرب، وأُخذ لقسم شرطة المناخ بسبب رفضه المشاركة في الحملات الانتخابية.

وبالفحص تبين أن زوج الشاكية، مالك مقهى ومقيم بدائرة قسم شرطة المناخ، كان بتاريخ 29 نوفمبر تحت المراقبة القانونية، وتم ضبطه داخل مقهاه وبحوزته كمية من مخدر البودر بقصد الاتجار، وهو ما أقر به عند مواجهته.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الزوج، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، كما بدأت السلطات اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشاكية لادعائها الكاذب.

