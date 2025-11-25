أخبار الحوادث اليوم.. ترحيل رمضان صبحي للسجن بعد الحكم بتأجيل القضية.. القبض على سائقي أتوبيس مدرسة خاصة بتهمة التحرش بـ تلاميذ في التجمع

18 حجم الخط

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:



ألقى رجال المباحث بمديرة أمن القاهرة القبض على سائقي أتوبيس بمدرسة خاصة لاتهامها بالاعتداء على تلاميذ والتحرش بهم بمنطقة التجمع.

استقبل اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية، سعيد سعيود - وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل بالجمهورية الجزائرية، والوفد المُرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية فى إطار علاقات التعاون بين الجانبين.

ساند رجال الشرطة بمديرية أمن القاهرة كبار السن والمسنين وذوي الإعاقة لتسهيل الوصول إلى لجان الانتخابات للإدلاء بأصواتهم في لجان منطقتي الساحل وروض الفرج بمحافظة القاهرة للمشاركة في العرس الانتخابي في ختام أيام التصويت على انتخابات مجلس النواب 2025.

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية شخصا أثناء محاولته الدخول للجنة للإدلاء بصوته الانتخابى وبحوزته بطاقة شخصية ملك لآخر بمحافظة كفر الشيخ.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط سيدة بحوزتها بطاقات شخصية لعدد من المواطنين، لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين بمنطقة منوف فى محافظة المنوفية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 3 أشخاص، حاول أحدهما الإدلاء بصوته الانتخابى باستخدام بطاقة شخصية ملك لآخر بمنطقة سيدى سالم محافظة كفر الشيخ.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شخص بحوزته بطاقات شخصية ومبالغ مالية، تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين، حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية للتصويت لصالح أحد المرشحين بمنطقة المحلة فى محافظة الغربية.

ألقت الأجهزة المنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 4 أشخاص بحوزتهم كروت دعاية ومبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية للتصويت لصالح إحدى المرشحات بمنطقة روض الفرج.

اصطحب حرس محكمة شبرا الخيمة لاعب الكرة رمضان صبحي لحجز المحكمة، تمهيدا لترحيله عبر سيارة الترحيلات للسجن بعد قرار تأجيل الجلسة مع استمرار حبسه لحين صدور الحكم في 30 ديسمبر.

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، تأجيل محاكمة لاعب الكرة رمضان صبحي و3 آخرين، بتهمة تزوير محررات رسمية متعلقة بامتحانات معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق مع استمرار حبسهم، لجلسة 30 ديسمبر للحكم.

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبي وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات، كما لقي عنصر جنائي شديد الخطورة مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بنطاق محافظة أسيوط.

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بمركز البرلس بمحافظة كفرالشيخ من ضبط (إحدى السيدات) بمحيط الدائرة، وبحوزتها بطاقات شخصية لعدد من السيدات لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين مقابل حصولهم على سلع تموينية.

تمكنت مباحث الآداب من ضبط شخصين وسيدتين لقيامهم بممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية.



تقدم الفنان فادي خفاجة، باستئناف على الحكم الصادر ضده في القضية المتهم فيها بسبّ وقذف الفنان مجدي كامل، زوج الفنانة مها أحمد، والقاضي بمعاقبته بالحبس 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه لإيقاف الحكم.

