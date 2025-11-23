الأمن يحرر مختطفًا ويضبط 7 متهمين وراء احتجازه بالتجمع الأول

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من كشف لغز اختفاء مواطن عقب خروجه من منزله بمنطقة التجمع الأول.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من ابنته يفيد بتغيب والدها واستقبالها مكالمة من مجهول يساومها على تحويل مبلغ مالي عبر محفظة إلكترونية مقابل الإفراج عنه

وبدءًا من لحظة الإبلاغ، كثفت فرق البحث جهودها لتتبع هاتف المجني عليه وخطوط الاتصال المستخدمة، ما أسفر عن تحديد هوية الجناة وضبط 7 أشخاص تورطوا في استدراج واحتجاز الرجل على خلفية خلافات مالية سابقة بين أحدهم والمجني عليه.

وبعد ضبط المتهمين، تمكنت القوات من تحرير المختطف، الذي عُثر عليه مصابًا بكدمة في الوجه نتيجة تعرضه للاعتداء. كما جرى ضبط سيارة المجني عليه والسلاح الأبيض والسيارة المستخدمة في تنفيذ الجريمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهمين للنيابة لمباشرة التحقيق.

