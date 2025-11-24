ضبط 4 أشخاص بحوزتهم مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين لصالح أحد مرشحي مجلس النواب بالغربية

18 حجم الخط

انتخابات مجلس النواب 2025، تمكنت الإجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 4 أشخاص بحوزتهم مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية للتصويت لصالح أحد المرشحين بمحافظة الغربية.

ضبط 4 أشخاص بحوزتهم مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين بالغربية

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بمركز قطور بمحافظة الغربية من ضبط (4 أشخاص) بمحيط الدائرة وبحوزتهم مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية للتصويت لصالح أحد المرشحين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.