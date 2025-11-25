الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
القبض على سائقي أتوبيس مدرسة خاصة بتهمة التحرش بـ تلاميذ في التجمع

ألقى رجال المباحث بمديرة أمن القاهرة القبض على سائقي أتوبيس بمدرسة خاصة لاتهامها بالاعتداء على تلاميذ والتحرش بهم بمنطقة التجمع.

 

سائقو أتوبيس مدرسة خاصة يتحرشن بتلاميذ بالتجمع
 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عدة بلاغات من قبل أولياء أمور تلاميذ في مرحلة الحضانة ضد سائقين بإحدى المدارس الخاصة في منطقة التجمع، لاتهامهما بالتحرش بأبنائهم والاعتداء عليهم، وتم تشكيل فريق بحث وتحر من صحة البلاغات، وتبين من صحته.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين واقتيادهم الى ديوان القسم، لمناقشتهما والوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

