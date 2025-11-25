الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط مخدرات بـ 38 مليون جنيه في ضربة أمنية لتجار الكيف والأسلحة النارية

ضبط بؤر إجرامية من
ضبط بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة
18 حجم الخط

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبي وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات، كما لقي عنصر جنائي شديد الخطورة مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بنطاق محافظة أسيوط.

أكدت معلومات وتحريات قطاعي (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا للاتجار بها.
 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى، وأسفر التعامل عن مصرع (عنصر جنائي شديد الخطورة – محكوم عليه بالإعدام فى جناية "قتل عمد" وبالسجن فى جنايات "اتجار بالمخدرات، سلاح ناري، إطلاق أعيرة نارية) بنطاق محافظة "أسيوط" وضبط باقي عناصر تلك البؤر وبحوزتهم (قرابة 221 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "هيدرو، حشيش، شابو، إستروكس، شادو، بودر"- كمية من الأقراص المخدرة والمؤثرة – 59 قطعة سلاح نارى "رشاش، 16 بندقية آلية، 20 بندقية خرطوش، 17 فرد خرطوش، 5 طبنجات).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 38 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة الأمن بوزارة الداخلية الأسلحة النارية الذخائر غير المرخصة الأسلحة النارية غير المرخصة إطلاق النيران أجهزة الأمن بوزارة الداخلية م المخدرات والأسلحة المواد المخدرة والأسلحة النارية المواد المخدرة

مواد متعلقة

ضبط 550 مخالفة مرورية و15 حالة تعاطي مخدرات خلال 24 ساعة بالجيزة

ضبط عصابة سرقة التكاتك بمنشأة القناطر وبحوزتهم مخدرات وسلاح ناري

الأكثر قراءة

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة الجوية غدا الأربعاء

أول طعن بدائرة الباجور فى المنوفية، مرشح يطعن على خروقات انتخابية ويوثقها بمحضر رسمي وفلاشة (مستند)

تفسير رؤية مدير المدرسة في المنام وعلاقتها بصفقات كبيرة فى العمل

موعد عرض مسلسل كارثة طبيعية الحلقة 9

ما حكم "العَضَّامة" ونقل رفاة الموتى؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

مجلس الذهب العالمي: توقعات بوصول سعر الأوقية إلى 5000 دولار لهذا السبب

إقبال كثيف على لجنة جواد حسني بالساحل (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والليمون وانخفاض الباذنجان والخيار

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والسبيط وانخفاض البوري 20 جنيها

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع 4 أصناف "يحبها المصريون" وانخفاض الكنتالوب

5 حالات تؤدي إلى بطلان الصوت في انتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

كواليس تشكيل القوة الدولية في غزة وموعد نشرها ومهامها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى الصلاة على وقتها؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

دار الإفتاء توضح مدى صحة عبارة: "لا شرع إلا بنص"

ما حكم "العَضَّامة" ونقل رفاة الموتى؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية