ضبط مخدرات بـ 38 مليون جنيه في ضربة أمنية لتجار الكيف والأسلحة النارية

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبي وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات، كما لقي عنصر جنائي شديد الخطورة مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بنطاق محافظة أسيوط.

أكدت معلومات وتحريات قطاعي (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا للاتجار بها.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى، وأسفر التعامل عن مصرع (عنصر جنائي شديد الخطورة – محكوم عليه بالإعدام فى جناية "قتل عمد" وبالسجن فى جنايات "اتجار بالمخدرات، سلاح ناري، إطلاق أعيرة نارية) بنطاق محافظة "أسيوط" وضبط باقي عناصر تلك البؤر وبحوزتهم (قرابة 221 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "هيدرو، حشيش، شابو، إستروكس، شادو، بودر"- كمية من الأقراص المخدرة والمؤثرة – 59 قطعة سلاح نارى "رشاش، 16 بندقية آلية، 20 بندقية خرطوش، 17 فرد خرطوش، 5 طبنجات).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 38 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

