القبض على مهتز نفسيًا بتهمة التعدى على والدته ومندوب مرشح فى المنوفية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على مهتز نفسيًا ، لقيامه بالتعدى على والدته بالضرب ومندوب مرشح مما أسفر عن إصابته بالمنوفية.

 

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إصابة مندوب أحد المرشحين بالعملية الانتخابية بالمنوفية.

بالفحص تبين أنه أثناء قيام شخص "مهتز نفسيًا" بالتعدى على والدته بالضرب بالقرب من إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة سرس الليان بالمنوفية، وقيام مندوب أحد المرشحين (متواجد أمام ذات الدائرة) بمحاولة منعه قام بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته.

وتمكن رجال الأمن من ضبط الشخص "المهتز نفسيًا"، وباستدعاء والدته قدمت الأوراق الدالة على مرضه النفسى، وتم نقل المصاب لأحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، ولم يؤثر ذلك على سير العملية الانتخابية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

