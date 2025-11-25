الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط سيدة بحوزتها بطاقات شخصية لمواطنين من أجل دفعهم للتصويت لمرشح بالمنوفية

ضبط سيدة بحوزتها
ضبط سيدة بحوزتها بطاقات شخصية لمواطنين من أجل دفعهم للتصويت
18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط سيدة بحوزتها بطاقات شخصية لعدد من المواطنين، لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين بمنطقة منوف فى محافظة المنوفية.

 

ضبط سيدة بحوزتها بطاقات شخصية لمواطنين من أجل دفعهم للتصويت لمرشح بالمنوفية

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام إحدى السيدات بجمع بطاقات الرقم القومى الخاصة بالمواطنين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين بالمنوفية.

 

وتمكن رجال الأمن من ضبط السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (ربة منزل – مقيمة بالمنوفية) حال تواجدها بمحيط إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة منوف، وبحوزتها بطاقات شخصية لعدد من المواطنين.

ضبط سيدة بحوزتها بطاقات شخصية لمواطنين من أجل دفعهم للتصويت لمرشح بالمنوفية
ضبط سيدة بحوزتها بطاقات شخصية لمواطنين من أجل دفعهم للتصويت لمرشح بالمنوفية

وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ضبط سيدة بحوزتها بطاقات شخصية المنوفية مركز شرطة منوف منوف محافظة المنوفية

مواد متعلقة

رصدنا توزيع أموال خارج اللجان، رئيس المجلس القومي للمرأة بالمنوفية تكشف مخالفات بعض المرشحين (فيديو)

انتخابات النواب، مصدر أمني يكشف حقيقة الاعتداء على مرشح داخل لجنة بالمنوفية

الأكثر قراءة

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة الجوية غدا الأربعاء

تفسير رؤية مدير المدرسة في المنام وعلاقتها بصفقات كبيرة فى العمل

أول طعن بدائرة الباجور فى المنوفية، مرشح يطعن على خروقات انتخابية ويوثقها بمحضر رسمي وفلاشة (مستند)

الائتلاف المصري: تزايد حركة نقل الناخبين إلى محيط اللجان في المناطق الريفية

موعد عرض مسلسل كارثة طبيعية الحلقة 9

مجلس الذهب العالمي: توقعات بوصول سعر الأوقية إلى 5000 دولار لهذا السبب

نداء الكنانة 1، قصة بيان ضد مصر استعان به ترامب لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والليمون وانخفاض الباذنجان والخيار

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والسبيط وانخفاض البوري 20 جنيها

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع 4 أصناف "يحبها المصريون" وانخفاض الكنتالوب

المزيد

انفوجراف

كواليس تشكيل القوة الدولية في غزة وموعد نشرها ومهامها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى الصلاة على وقتها؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

دار الإفتاء توضح مدى صحة عبارة: "لا شرع إلا بنص"

ما حكم "العَضَّامة" ونقل رفاة الموتى؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية