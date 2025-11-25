ضبط سيدة بحوزتها بطاقات شخصية لمواطنين من أجل دفعهم للتصويت لمرشح بالمنوفية

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط سيدة بحوزتها بطاقات شخصية لعدد من المواطنين، لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين بمنطقة منوف فى محافظة المنوفية.

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام إحدى السيدات بجمع بطاقات الرقم القومى الخاصة بالمواطنين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين بالمنوفية.

وتمكن رجال الأمن من ضبط السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (ربة منزل – مقيمة بالمنوفية) حال تواجدها بمحيط إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة منوف، وبحوزتها بطاقات شخصية لعدد من المواطنين.

وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



